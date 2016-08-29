|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:16
Всех православных с Вербным воскресением! Хочу пожелать всем форумчанам мира в душе.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
-
mister-svet
-
-
- Повідомлень: 2076
- З нами з: 25.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:06
будет ли 27.х в ближайшее время или едем вниз до августа-сентября? Какие предпосылки есть?
-
koder
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:16
koder написав:
будет ли 27.х в ближайшее время или едем вниз до августа-сентября? Какие предпосылки есть?
В апреле курс доллара начнет расти на несколько копеек в день – эксперт
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5096
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 1168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:12
а потом дефолтнется рашка и мы следом – дилетант
-
bred
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 19.07.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:34
bred написав:
а потом дефолтнется рашка и мы следом – дилетант
Какой у нее гос. долг и какие ЗВР?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 19690
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1128 раз.
- Подякували: 1847 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:35
bred написав:
а потом дефолтнется рашка и мы следом – дилетант
это еще не скоро
-
koder
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11153
|1178574
|
Нед 01 кві, 2018 13:51
Zebra
|
|6127
|1298948
|
|
|38
|35249
|
реклама
|