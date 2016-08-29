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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4724472547264727

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:16

Жизнь в контексте

Всех православных с Вербным воскресением! Хочу пожелать всем форумчанам мира в душе.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:06

будет ли 27.х в ближайшее время или едем вниз до августа-сентября? Какие предпосылки есть?
koder
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:16

  koder написав:будет ли 27.х в ближайшее время или едем вниз до августа-сентября? Какие предпосылки есть?

В апреле курс доллара начнет расти на несколько копеек в день – эксперт
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:12

а потом дефолтнется рашка и мы следом – дилетант
bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:34

  bred написав:а потом дефолтнется рашка и мы следом – дилетант

Какой у нее гос. долг и какие ЗВР?
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:35

  bred написав:а потом дефолтнется рашка и мы следом – дилетант

это еще не скоро
koder
 
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