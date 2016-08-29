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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4725472647274728>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:06

будет ли 27.х в ближайшее время или едем вниз до августа-сентября? Какие предпосылки есть?
koder
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:16

  koder написав:будет ли 27.х в ближайшее время или едем вниз до августа-сентября? Какие предпосылки есть?

В апреле курс доллара начнет расти на несколько копеек в день – эксперт
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:12

а потом дефолтнется рашка и мы следом – дилетант
bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:35

  bred написав:а потом дефолтнется рашка и мы следом – дилетант

это еще не скоро
koder
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:15

Львов, во всех обменках крупного ТЦ 25.9 :shock:

http://www.bbc.com/ukrainian/features-43502254

З 1 квітня "Нафтогаз" збільшує ціну на газ для промисловості на 7,4-9,8%, плюс очікується підвіщення оптової ринкової ціни на електроенергію, що потягне за собою збільшення вартості на водопостачання у низці міст на 6-17%. Бонусом у квітні планують підвищити вартість квитків на потяги на 12%, ще на стільки ж - у жовтні.

А вы говорите, почему товар не дешевеет следом за долларом. То ли ещё будет :D
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:24

Re: Валютный рынок в контексте

sailed написав:Львов, во всех обменках крупного ТЦ 25.9 :shock:

Так на кордоні черга авто з мішками валюти з Польщі)) Де ж взяти скільки грн, щоб перед Великоднем йти на 27. Тому несіть у відомий банк, поки ще приймає по 26.05
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:28

  stryzhko написав:
sailed написав:Львов, во всех обменках крупного ТЦ 25.9 :shock:

Так на кордоні черга авто з мішками валюти з Польщі)) Де ж взяти скільки грн, щоб перед Великоднем йти на 27. Тому несіть у відомий банк, поки ще приймає по 26.05


А ви, доречі, праві! Не подумав я про цей фактор.
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sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:32

Думаю огромная масса гривны аккумулирована на ОВГЗ. Поэтому и наблюдается гривнедефицит, и даже укрепляж.
В этом "навесе" гривна прирастает со скоростью около 17% годовых.

Когда эта гривневая лавина наберёт критическую массу и сорвётся - выживут не все.

Ситуация чем-то напоминает "пирамиду ОФЗ" в РФ в 1998г.

Тогда мы как-то чудом пропетляли, но сейчас судьба опять ведёт финансы Украины по стопам РФ. Ничего нового :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:51

Даже сейчас торговый баланс - отрицательный, и увеличивается с ускорением каждый месяц.
Прикиньте что будет, если влить ещё тот припрятанный и приросший гривневый навес.

Я уже молчу о том, что сбережения граждан сокращаются рекордными темпами, и резервов почти нет.
А "европейские и американские" партнёры уже прямым текстом "мочат" наших керманычей, и вытягивают деньги как могут: кто через вертолёты Авакова, кто через тепловозы и пенсильванский уголь, кто через "реверсы", кто ещё через какой-то б.у. хлам

Не вижу ни одного положительного фактора для экономики (реального, измеряемого, а не "сферического переможного гиперлупа в вакууме")
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:01

  stryzhko написав:Так на кордоні черга авто з мішками валюти з Польщі)) Де ж взяти скільки грн, щоб перед Великоднем йти на 27. Тому несіть у відомий банк, поки ще приймає по 26.05

а чому ж так виріс до четверга, що аж купляли по 26,4 ?
Як думаєте, як би нацбанк не вийшов з продажами, черга з мішками зупинила б ріст? щось сумніваюся...

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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