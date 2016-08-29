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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:06
будет ли 27.х в ближайшее время или едем вниз до августа-сентября? Какие предпосылки есть?
Додано: Нед 01 кві, 2018 11:16
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:35
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:15
Львов, во всех обменках крупного ТЦ 25.9
З 1 квітня "Нафтогаз" збільшує ціну на газ для промисловості на 7,4-9,8%, плюс очікується підвіщення оптової ринкової ціни на електроенергію, що потягне за собою збільшення вартості на водопостачання у низці міст на 6-17%. Бонусом у квітні планують підвищити вартість квитків на потяги на 12%, ще на стільки ж - у жовтні.
А вы говорите, почему товар не дешевеет следом за долларом. То ли ещё будет
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:24
Re: Валютный рынок в контексте
Так на кордоні черга авто з мішками валюти з Польщі)) Де ж взяти скільки грн, щоб перед Великоднем йти на 27. Тому несіть у відомий банк, поки ще приймає по 26.05
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:28
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:32
Думаю огромная масса гривны аккумулирована на ОВГЗ. Поэтому и наблюдается гривнедефицит, и даже укрепляж.
В этом "навесе" гривна прирастает со скоростью около 17% годовых.
Когда эта гривневая лавина наберёт критическую массу и сорвётся - выживут не все.
Ситуация чем-то напоминает "пирамиду ОФЗ" в РФ в 1998г.
Тогда мы как-то чудом пропетляли, но сейчас судьба опять ведёт финансы Украины по стопам РФ. Ничего нового
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:51
Даже сейчас торговый баланс - отрицательный, и увеличивается с ускорением каждый месяц.
Прикиньте что будет, если влить ещё тот припрятанный и приросший гривневый навес.
Я уже молчу о том, что сбережения граждан сокращаются рекордными темпами, и резервов почти нет.
А "европейские и американские" партнёры уже прямым текстом "мочат" наших керманычей, и вытягивают деньги как могут: кто через вертолёты Авакова, кто через тепловозы и пенсильванский уголь, кто через "реверсы", кто ещё через какой-то б.у. хлам
Не вижу ни одного положительного фактора для экономики (реального, измеряемого, а не "сферического переможного гиперлупа в вакууме")
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:01
а чому ж так виріс до четверга, що аж купляли по 26,4 ?
Як думаєте, як би нацбанк не вийшов з продажами, черга з мішками зупинила б ріст? щось сумніваюся...
*Відправлено з Чату
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