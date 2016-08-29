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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4725472647274728

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:05

я звичайно, не веду до того, що буде 27, я просто кажу, що всі ці фактори-- коту під хвіст. Як смолій з пєтєю захочуть, так і буде. Захочуть 25 , буде 25, захочуть 28, то і дві черги не допоможе.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:09

  Вкладчик1234 написав:Я уже молчу о том, что сбережения граждан сокращаются рекордными темпами,


Не всех.
Если почитать опубликованные вчера е-декларации, то очевиден иногда значительный, иногда очень значительный прирост сбережений значительного пласта граждан. Возможно энтузиасты-программисты сделают такую считалку по миллиону опубликованных деклараций чиновников, депутатов. На глаз, не претендую на точность, процентов на 30 увеличились сбережения в пересчете в твердую валюту. А это в пересчете на миллион декларантов очень большая сумма.
Как там основной закон сохранения материи - ничто не исчезает в никуда, и ничто не возникает ниоткуда.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:14

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Я уже молчу о том, что сбережения граждан сокращаются рекордными темпами,


Не всех.
Если почитать опубликованные вчера е-декларации, то очевиден иногда значительный, иногда очень значительный прирост сбережений значительного пласта граждан. Возможно энтузиасты-программисты сделают такую считалку по миллиону опубликованных деклараций чиновников, депутатов. На глаз, не претендую на точность, процентов на 30 увеличились сбережения в пересчете в твердую валюту. А это в пересчете на миллион декларантов очень большая сумма.
Как там основной закон сохранения материи - ничто не исчезает в никуда, и ничто не возникает ниоткуда.

Согласен. Но эти "граждане" с несколькими паспортами будут поддерживать своими накоплениями экономику НЕ Украины.
Более этого - эти накопления и приросли за счёт изъятия из украинской экономики
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:27

Re: Валютный рынок в контексте

Запорожье 26.00-05/26.13-20
edgar_po
 
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  #<1 ... 4725472647274728
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