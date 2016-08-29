я звичайно, не веду до того, що буде 27, я просто кажу, що всі ці фактори-- коту під хвіст. Як смолій з пєтєю захочуть, так і буде. Захочуть 25 , буде 25, захочуть 28, то і дві черги не допоможе.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:05
я звичайно, не веду до того, що буде 27, я просто кажу, що всі ці фактори-- коту під хвіст. Як смолій з пєтєю захочуть, так і буде. Захочуть 25 , буде 25, захочуть 28, то і дві черги не допоможе.
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:09
Не всех.
Если почитать опубликованные вчера е-декларации, то очевиден иногда значительный, иногда очень значительный прирост сбережений значительного пласта граждан. Возможно энтузиасты-программисты сделают такую считалку по миллиону опубликованных деклараций чиновников, депутатов. На глаз, не претендую на точность, процентов на 30 увеличились сбережения в пересчете в твердую валюту. А это в пересчете на миллион декларантов очень большая сумма.
Как там основной закон сохранения материи - ничто не исчезает в никуда, и ничто не возникает ниоткуда.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:14
Согласен. Но эти "граждане" с несколькими паспортами будут поддерживать своими накоплениями экономику НЕ Украины.
Более этого - эти накопления и приросли за счёт изъятия из украинской экономики
Всё IMHO
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:27
Re: Валютный рынок в контексте
Запорожье 26.00-05/26.13-20
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:34
Re: Валютный рынок в контексте
es77 написав:
Долярчик написав:
... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!
....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?"
дякую!
____________
Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?
____________
1)... відповідь очевидна, але Ви, чомусь її не озвучили?
2)... це не скиглення, а "констатація дупи", ой, вибачте - фактів/правди!
3)...а який сенс в "надяганні рожевих окуляр"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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