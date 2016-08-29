Вкладчик1234 написав:Я уже молчу о том, что сбережения граждан сокращаются рекордными темпами,
Не всех. Если почитать опубликованные вчера е-декларации, то очевиден иногда значительный, иногда очень значительный прирост сбережений значительного пласта граждан. Возможно энтузиасты-программисты сделают такую считалку по миллиону опубликованных деклараций чиновников, депутатов. На глаз, не претендую на точность, процентов на 30 увеличились сбережения в пересчете в твердую валюту. А это в пересчете на миллион декларантов очень большая сумма. Как там основной закон сохранения материи - ничто не исчезает в никуда, и ничто не возникает ниоткуда.
Вкладчик1234 написав:Я уже молчу о том, что сбережения граждан сокращаются рекордными темпами,
Не всех. Если почитать опубликованные вчера е-декларации, то очевиден иногда значительный, иногда очень значительный прирост сбережений значительного пласта граждан. Возможно энтузиасты-программисты сделают такую считалку по миллиону опубликованных деклараций чиновников, депутатов. На глаз, не претендую на точность, процентов на 30 увеличились сбережения в пересчете в твердую валюту. А это в пересчете на миллион декларантов очень большая сумма. Как там основной закон сохранения материи - ничто не исчезает в никуда, и ничто не возникает ниоткуда.
Согласен. Но эти "граждане" с несколькими паспортами будут поддерживать своими накоплениями экономику НЕ Украины. Более этого - эти накопления и приросли за счёт изъятия из украинской экономики
Shram написав:Ого, цифры по торговому балансу за январь-февраль 2018. Минус 1 млрд долларов только за февраль! Жестко. Март судя по погоде должен быть ещё хуже.
Экспорт товаров из Украины за январь-февраль вырос на 16,6%, до 6,7 млрд долл., по данным Национального банка Украины. В январе-феврале импорт товаров вырос на 19%, до 8 млрд долл. Таким образом, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины за 2 мес. составило 1,3 млрд долл.
Напомним, дефицит внешнеторгового баланса Украины за январь вырос в 8 раз к аналогичному периоду 2017 г., до 284,1 млн долл., по данным Государственной службы статистики Украины.
Ну и по-прежнему темпы рост импорта опережают темпы роста экспорта.
Shram ща повылазят и скажут этот баланс торговли - фигня, потому как Украина этот дефицит услугами перекрывает. Какими?? В принципе брать чужие деньги в долг проедая их на импортных товарах и потом отдавать с хорошими процентами тоже услуга.
Даже с услугами всё не очень хорошо (мягко говоря)
Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-феврале 2018 года сведен с дефицитом в $1,1 млрд. Это на 35% больше дефицита в январе-феврале 2017 года на уровне $820 млн.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram, ребе Нок каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.
Zebra написав:Shram, ребе Нок каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.
По косвенным признакам и по разным оценкам от гастеров заходит от 5 до 8 млрд долларов в год. Однако не стоит забывать и про то что есть точно такой же нелегальный вывоз валюты (теми кто уезжает навсегда из Украины, криминальные деньги, черный нал от коррупционеров) - оценочно минус 3-5 млрд долларов в год. Так что получается по нелегальному движению валюты "так- на так" с небольшим плюсом для Украины.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Знову затягнули зраду-зрадну "іксперди". Це друга економіка ЄС - Франція. Червона лінія імпорт, синя експорт і ніхто там про зраду не скиглить. І Франція не єдина країна в ЄС з негативним торговим балансом. Тому, пропоную не зациклюватись лише на негативі, ну хоча так як французи, бо думки, інколи, збуваються P.S. Остання нижня позначка в графіку це 2016 рік, наступна 2015 і т.д.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 01 кві, 2018 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Zebra написав:Shram, ребе Нок каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.
Этот нал идёт на оплату черного (неучтённого) импорта. И на незадекларированный вывоз (выше сказали, я заметил позже)
Zebra написав:Shram, ребе Нок каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.
Этот нал идёт на оплату черного (неучтённого) импорта
1:1 ?
ну если так допускать, тогда официальную статистику можно вообще игнорировать