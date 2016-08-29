Додано: Нед 01 кві, 2018 16:22

Zebra написав: Shram, ребе Нок

каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса. Shram, ребе Ноккаким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.

По косвенным признакам и по разным оценкам от гастеров заходит от 5 до 8 млрд долларов в год.Однако не стоит забывать и про то что есть точно такой же нелегальный вывоз валюты (теми кто уезжает навсегда из Украины, криминальные деньги, черный нал от коррупционеров) - оценочно минус 3-5 млрд долларов в год.Так что получается по нелегальному движению валюты "так- на так" с небольшим плюсом для Украины.