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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4726472747284729>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:09

  Вкладчик1234 написав:Я уже молчу о том, что сбережения граждан сокращаются рекордными темпами,


Не всех.
Если почитать опубликованные вчера е-декларации, то очевиден иногда значительный, иногда очень значительный прирост сбережений значительного пласта граждан. Возможно энтузиасты-программисты сделают такую считалку по миллиону опубликованных деклараций чиновников, депутатов. На глаз, не претендую на точность, процентов на 30 увеличились сбережения в пересчете в твердую валюту. А это в пересчете на миллион декларантов очень большая сумма.
Как там основной закон сохранения материи - ничто не исчезает в никуда, и ничто не возникает ниоткуда.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:14

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Я уже молчу о том, что сбережения граждан сокращаются рекордными темпами,


Не всех.
Если почитать опубликованные вчера е-декларации, то очевиден иногда значительный, иногда очень значительный прирост сбережений значительного пласта граждан. Возможно энтузиасты-программисты сделают такую считалку по миллиону опубликованных деклараций чиновников, депутатов. На глаз, не претендую на точность, процентов на 30 увеличились сбережения в пересчете в твердую валюту. А это в пересчете на миллион декларантов очень большая сумма.
Как там основной закон сохранения материи - ничто не исчезает в никуда, и ничто не возникает ниоткуда.

Согласен. Но эти "граждане" с несколькими паспортами будут поддерживать своими накоплениями экономику НЕ Украины.
Более этого - эти накопления и приросли за счёт изъятия из украинской экономики
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:27

Re: Валютный рынок в контексте

Запорожье 26.00-05/26.13-20
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:59

  ребе Нок написав:
  Shram написав:Ого, цифры по торговому балансу за январь-февраль 2018.
Минус 1 млрд долларов только за февраль!
Жестко.
Март судя по погоде должен быть ещё хуже.

Экспорт товаров из Украины за январь-февраль вырос на 16,6%, до 6,7 млрд долл., по данным Национального банка Украины.
В январе-феврале импорт товаров вырос на 19%, до 8 млрд долл.
Таким образом, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины за 2 мес. составило 1,3 млрд долл.

Напомним, дефицит внешнеторгового баланса Украины за январь вырос в 8 раз к аналогичному периоду 2017 г., до 284,1 млн долл., по данным Государственной службы статистики Украины.


Ну и по-прежнему темпы рост импорта опережают темпы роста экспорта.


Shram ща повылазят и скажут этот баланс торговли - фигня, потому как Украина этот дефицит услугами перекрывает. Какими?? В принципе брать чужие деньги в долг проедая их на импортных товарах и потом отдавать с хорошими процентами тоже услуга.


Даже с услугами всё не очень хорошо (мягко говоря)

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-феврале 2018 года сведен с дефицитом в $1,1 млрд. Это на 35% больше дефицита в январе-феврале 2017 года на уровне $820 млн.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:11

Re: Валютный рынок в контексте

Shram, ребе Нок
каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:14

Re: Валютный рынок в контексте

...я от думаю, може то не треба вільну гривню кидати на депостовпчики до літа, а ВЖЕ хом'ячити "нікому непотрібного"?

... хто як діє?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:22

  Zebra написав:Shram, ребе Нок
каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.


По косвенным признакам и по разным оценкам от гастеров заходит от 5 до 8 млрд долларов в год.
Однако не стоит забывать и про то что есть точно такой же нелегальный вывоз валюты (теми кто уезжает навсегда из Украины, криминальные деньги, черный нал от коррупционеров) - оценочно минус 3-5 млрд долларов в год.
Так что получается по нелегальному движению валюты "так- на так" с небольшим плюсом для Украины.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:24

Знову затягнули зраду-зрадну "іксперди". Це друга економіка ЄС - Франція. Червона лінія імпорт, синя експорт і ніхто там про зраду не скиглить. І Франція не єдина країна в ЄС з негативним торговим балансом. Тому, пропоную не зациклюватись лише на негативі, ну хоча так як французи, бо думки, інколи, збуваються :)
P.S. Остання нижня позначка в графіку це 2016 рік, наступна 2015 і т.д.

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 01 кві, 2018 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:28

  Zebra написав:Shram, ребе Нок
каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.

Этот нал идёт на оплату черного (неучтённого) импорта.
И на незадекларированный вывоз (выше сказали, я заметил позже)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:29

  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:Shram, ребе Нок
каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.

Этот нал идёт на оплату черного (неучтённого) импорта

1:1 ?

ну если так допускать, тогда официальную статистику можно вообще игнорировать
Zebra
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