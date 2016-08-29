Никак нормально. Вроде в общем аж 10 ярдов за прошлый год называли. Но это не экономика если профильные министерства будут строить политику существования страны на заробитчанском привозе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:30
Никак нормально. Вроде в общем аж 10 ярдов за прошлый год называли. Но это не экономика если профильные министерства будут строить политику существования страны на заробитчанском привозе.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:49
странно как-то должно быть наоборот ИМХО, люди должны бы ехать на закупы в Польшу и туда валюту везти
свинорыл
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:49
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса.
Можно найти продажу 26.1
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:21
Это закон сохранения материи, она же энергия, а не материала.
А у вас, батенька, совковый подход очереди за колбасой - если мне не досталось колбасы, значит она досталась другому.
А это уже закон не сохранения, а распределения, и не материи, а материала. И к финансам она не применима.
Дажа наш Буратиньё признаёт, что растём в финансах понемногу. Да и средняя ЗП растёт понемногу.
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