RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4726472747284729

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:30

  Zebra написав:Shram, ребе Нок
каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.

Никак нормально. Вроде в общем аж 10 ярдов за прошлый год называли. Но это не экономика если профильные министерства будут строить политику существования страны на заробитчанском привозе.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1015
З нами з: 02.03.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:49

  stryzhko написав:
sailed написав:Львов, во всех обменках крупного ТЦ 25.9 :shock:

Так на кордоні черга авто з мішками валюти з Польщі)) Де ж взяти скільки грн, щоб перед Великоднем йти на 27. Тому несіть у відомий банк, поки ще приймає по 26.05

странно как-то должно быть наоборот ИМХО, люди должны бы ехать на закупы в Польшу и туда валюту везти
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 49
З нами з: 12.08.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:49

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса.
Можно найти продажу 26.1
8)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 763
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:21

  freeze написав:Как там основной закон сохранения материи - ничто не исчезает в никуда, и ничто не возникает ниоткуда.

Это закон сохранения материи, она же энергия, а не материала.
А у вас, батенька, совковый подход очереди за колбасой - если мне не досталось колбасы, значит она досталась другому.
А это уже закон не сохранения, а распределения, и не материи, а материала. И к финансам она не применима.
Дажа наш Буратиньё признаёт, что растём в финансах понемногу. Да и средняя ЗП растёт понемногу.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 31.08.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4726472747284729
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1115, 1116, 1117
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11168 1179569
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 16:52
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 611, 612, 613
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6127 1298986
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 12:55
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35252
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.