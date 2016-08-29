Никак нормально. Вроде в общем аж 10 ярдов за прошлый год называли. Но это не экономика если профильные министерства будут строить политику существования страны на заробитчанском привозе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:30
Никак нормально. Вроде в общем аж 10 ярдов за прошлый год называли. Но это не экономика если профильные министерства будут строить политику существования страны на заробитчанском привозе.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:49
странно как-то должно быть наоборот ИМХО, люди должны бы ехать на закупы в Польшу и туда валюту везти
свинорыл
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:49
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса.
Можно найти продажу 26.1
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:21
Это закон сохранения материи, она же энергия, а не материала.
А у вас, батенька, совковый подход очереди за колбасой - если мне не досталось колбасы, значит она досталась другому.
А это уже закон не сохранения, а распределения, и не материи, а материала. И к финансам она не применима.
Дажа наш Буратиньё признаёт, что растём в финансах понемногу. Да и средняя ЗП растёт понемногу.
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:31
Вдалого дня та святкового настрою!
я тут зустрів такі цифри
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:34
Друже, больше 20 лет не ел ни грамма колбасы.
И не надо под предлогом рыночности оправдывать коррупцию и воровство.
Вы же бухгалтер, так и считайте прибыли хозяина.
У меня нет ни бухгалтеров, ни хозяев.
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:51
Зарубеж не везут столько валюты, сколько завозят. Проще закинуть на карточку. Об этом уже каждый выезжающий знает.
Это подтверждается положительным движением сдачи населением валюты банкам.
Значительная часть просто закидывается на валютные депозиты и валютные счета. И никак в статистике не влияет на положительный или отрицательный баланс.
Поэтому отрицательный баланс не отражает реальной картины в стране, где экспортируется рабочая сила.
Додано: Нед 01 кві, 2018 18:02
Не смешите пожалуйста.
Чуть ли не каждую неделю в новостях "таможенники задержали гражданина Украины вывозившего незадекларированно валюту".
Вот из недавнего.
или вот
Можно спорить о размерах вывозимого количества валюты.
Но то что вывозится миллиарды - несомненно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 01 кві, 2018 18:33
... ото-то ж! - на ЗАКУПИ! - а наші, туди їдуть переважно НА ЗАРОБІТКИ! - і тому логічно, що звідти мали вертатись на свята з мішками "нікому непотрібного" долЯра!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 01 кві, 2018 18:37
зрада/перемога?
es77 написав:
Долярчик написав:
... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!
....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?"
дякую!
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Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?
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1)... відповідь очевидна, але Ви, чомусь її не озвучили?
2)... це не скиглення, а "констатація дупи", ой, вибачте - фактів/правди!
3)...а який сенс в "надяганні рожевих окуляр"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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