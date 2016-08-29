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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4727472847294730>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:30

  Zebra написав:Shram, ребе Нок
каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.

Никак нормально. Вроде в общем аж 10 ярдов за прошлый год называли. Но это не экономика если профильные министерства будут строить политику существования страны на заробитчанском привозе.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:49

  stryzhko написав:
sailed написав:Львов, во всех обменках крупного ТЦ 25.9 :shock:

Так на кордоні черга авто з мішками валюти з Польщі)) Де ж взяти скільки грн, щоб перед Великоднем йти на 27. Тому несіть у відомий банк, поки ще приймає по 26.05

странно как-то должно быть наоборот ИМХО, люди должны бы ехать на закупы в Польшу и туда валюту везти
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:49

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса.
Можно найти продажу 26.1
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Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:21

  freeze написав:Как там основной закон сохранения материи - ничто не исчезает в никуда, и ничто не возникает ниоткуда.

Это закон сохранения материи, она же энергия, а не материала.
А у вас, батенька, совковый подход очереди за колбасой - если мне не досталось колбасы, значит она досталась другому.
А это уже закон не сохранения, а распределения, и не материи, а материала. И к финансам она не применима.
Дажа наш Буратиньё признаёт, что растём в финансах понемногу. Да и средняя ЗП растёт понемногу.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:31

  Shram написав:
  Zebra написав:Shram, ребе Нок
каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.


По косвенным признакам и по разным оценкам от гастеров заходит от 5 до 8 млрд долларов в год.
Однако не стоит забывать и про то что есть точно такой же нелегальный вывоз валюты (теми кто уезжает навсегда из Украины, криминальные деньги, черный нал от коррупционеров) - оценочно минус 3-5 млрд долларов в год.
Так что получается по нелегальному движению валюты "так- на так" с небольшим плюсом для Украины.

Вдалого дня та святкового настрою!
я тут зустрів такі цифри
Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори
На основі оновленої методики Національний банк перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки.
Як наслідок, їх оцінки збільшено:
у 2015 році – до 7 млрд доларів,
у 2016 році – до 7,5 млрд доларів,
у 2017 році – до 9,3 млрд доларів.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:34

  pesikot написав:А у вас, батенька, совковый подход очереди за колбасой - если мне не досталось колбасы, значит она досталась другому.


Друже, больше 20 лет не ел ни грамма колбасы.
И не надо под предлогом рыночности оправдывать коррупцию и воровство.
Вы же бухгалтер, так и считайте прибыли хозяина.
У меня нет ни бухгалтеров, ни хозяев.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:51

  Shram написав:
  Zebra написав:Shram, ребе Нок
каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.


По косвенным признакам и по разным оценкам от гастеров заходит от 5 до 8 млрд долларов в год.
Однако не стоит забывать и про то что есть точно такой же нелегальный вывоз валюты (теми кто уезжает навсегда из Украины, криминальные деньги, черный нал от коррупционеров) - оценочно минус 3-5 млрд долларов в год.
Так что получается по нелегальному движению валюты "так- на так" с небольшим плюсом для Украины.

Зарубеж не везут столько валюты, сколько завозят. Проще закинуть на карточку. Об этом уже каждый выезжающий знает.

Это подтверждается положительным движением сдачи населением валюты банкам.

Значительная часть просто закидывается на валютные депозиты и валютные счета. И никак в статистике не влияет на положительный или отрицательный баланс.

Поэтому отрицательный баланс не отражает реальной картины в стране, где экспортируется рабочая сила.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:02

  Zebra написав:
  Shram написав:
  Zebra написав:Shram, ребе Нок
каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.


По косвенным признакам и по разным оценкам от гастеров заходит от 5 до 8 млрд долларов в год.
Однако не стоит забывать и про то что есть точно такой же нелегальный вывоз валюты (теми кто уезжает навсегда из Украины, криминальные деньги, черный нал от коррупционеров) - оценочно минус 3-5 млрд долларов в год.
Так что получается по нелегальному движению валюты "так- на так" с небольшим плюсом для Украины.

Зарубеж не везут столько валюты, сколько завозят. Проще закинуть на карточку. Об этом уже каждый выезжающий знает.


Не смешите пожалуйста.
Чуть ли не каждую неделю в новостях "таможенники задержали гражданина Украины вывозившего незадекларированно валюту".

Вот из недавнего.
26.02.2018 Львовские таможенники задержали рекордное количество валюты - почти 100 тыс. фунтов стерлингов, которые пытались незаконно вывезти в Польшу двое граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС во Львовской области


или вот

В частности, еще 1 марта таможенники и сотрудники СБУ задержали церковнослужителя УПЦ МП за попытку нелегального провоза 65 тысяч долларов в Россию.


Можно спорить о размерах вывозимого количества валюты.
Но то что вывозится миллиарды - несомненно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:33

  yama написав:
  stryzhko написав:
sailed написав:Львов, во всех обменках крупного ТЦ 25.9 :shock:

Так на кордоні черга авто з мішками валюти з Польщі)) Де ж взяти скільки грн, щоб перед Великоднем йти на 27. Тому несіть у відомий банк, поки ще приймає по 26.05

странно как-то должно быть наоборот ИМХО, люди должны бы ехать на закупы в Польшу и туда валюту везти

... ото-то ж! - на ЗАКУПИ! - а наші, туди їдуть переважно НА ЗАРОБІТКИ! - і тому логічно, що звідти мали вертатись на свята з мішками "нікому непотрібного" долЯра! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:37

зрада/перемога?

es77 написав:
Долярчик написав:
... а тепер увага, знавці, моє УЛЮБЛЕНЕ питання: мій знайомий, в якого виручка і прибуток виявився такий самий, як і минулоріч, ЗМОЖЕ стільки ж продуктів харчування купити для своєї сім'ї, що й минулоріч? - якщо ні, то наскільки МЕНШЕ і чи це "перемога", і чи це ТЕ, ЩО МИ ВСІ ТАК ДОВГО ЧЕКАЛИ І ХОТІЛИ?!

....і перше прошу ЧІТКУ відповідь, а вже потім розписуєте - "чому так?"
дякую!
--------

Відповідь очевидна.
Але щоб було що поставити на стіл сімї треба дивитися в майбутнє а не в минуле.
Чи є якийсь хоч найменший сенс в скигленні "ой як раніше було гарно.... а зараз.... ай...яй...яй...." ?
------

1)... відповідь очевидна, але Ви, чомусь її не озвучили?
2)... це не скиглення, а "констатація дупи", :mrgreen: ой, вибачте - фактів/правди!
3)...а який сенс в "надяганні рожевих окуляр"? :?:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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