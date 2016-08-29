Zebra написав:Shram, ребе Нок каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.
Никак нормально. Вроде в общем аж 10 ярдов за прошлый год называли. Но это не экономика если профильные министерства будут строить политику существования страны на заробитчанском привозе.
freeze написав:Как там основной закон сохранения материи - ничто не исчезает в никуда, и ничто не возникает ниоткуда.
Это закон сохранения материи, она же энергия, а не материала. А у вас, батенька, совковый подход очереди за колбасой - если мне не досталось колбасы, значит она досталась другому. А это уже закон не сохранения, а распределения, и не материи, а материала. И к финансам она не применима. Дажа наш Буратиньё признаёт, что растём в финансах понемногу. Да и средняя ЗП растёт понемногу.
Zebra написав:Shram, ребе Нок каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.
По косвенным признакам и по разным оценкам от гастеров заходит от 5 до 8 млрд долларов в год. Однако не стоит забывать и про то что есть точно такой же нелегальный вывоз валюты (теми кто уезжает навсегда из Украины, криминальные деньги, черный нал от коррупционеров) - оценочно минус 3-5 млрд долларов в год. Так что получается по нелегальному движению валюты "так- на так" с небольшим плюсом для Украины.
Вдалого дня та святкового настрою! я тут зустрів такі цифри
Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори На основі оновленої методики Національний банк перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за останні три роки. Як наслідок, їх оцінки збільшено: у 2015 році – до 7 млрд доларів, у 2016 році – до 7,5 млрд доларів, у 2017 році – до 9,3 млрд доларів. https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
pesikot написав:А у вас, батенька, совковый подход очереди за колбасой - если мне не досталось колбасы, значит она досталась другому.
Друже, больше 20 лет не ел ни грамма колбасы. И не надо под предлогом рыночности оправдывать коррупцию и воровство. Вы же бухгалтер, так и считайте прибыли хозяина. У меня нет ни бухгалтеров, ни хозяев.
Zebra написав:Shram, ребе Нок каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.
По косвенным признакам и по разным оценкам от гастеров заходит от 5 до 8 млрд долларов в год. Однако не стоит забывать и про то что есть точно такой же нелегальный вывоз валюты (теми кто уезжает навсегда из Украины, криминальные деньги, черный нал от коррупционеров) - оценочно минус 3-5 млрд долларов в год. Так что получается по нелегальному движению валюты "так- на так" с небольшим плюсом для Украины.
Зарубеж не везут столько валюты, сколько завозят. Проще закинуть на карточку. Об этом уже каждый выезжающий знает.
Это подтверждается положительным движением сдачи населением валюты банкам.
Значительная часть просто закидывается на валютные депозиты и валютные счета. И никак в статистике не влияет на положительный или отрицательный баланс.
Поэтому отрицательный баланс не отражает реальной картины в стране, где экспортируется рабочая сила.
Zebra написав:Shram, ребе Нок каким образом официальная статистика может посчитать нал, завозимый гражданами Украины из за рубежа без декларирования до 10к евро. Это те самые недостающие миллиарды в минусе торгового баланса.
По косвенным признакам и по разным оценкам от гастеров заходит от 5 до 8 млрд долларов в год. Однако не стоит забывать и про то что есть точно такой же нелегальный вывоз валюты (теми кто уезжает навсегда из Украины, криминальные деньги, черный нал от коррупционеров) - оценочно минус 3-5 млрд долларов в год. Так что получается по нелегальному движению валюты "так- на так" с небольшим плюсом для Украины.
Зарубеж не везут столько валюты, сколько завозят. Проще закинуть на карточку. Об этом уже каждый выезжающий знает.
Не смешите пожалуйста. Чуть ли не каждую неделю в новостях "таможенники задержали гражданина Украины вывозившего незадекларированно валюту".
Вот из недавнего.
26.02.2018 Львовские таможенники задержали рекордное количество валюты - почти 100 тыс. фунтов стерлингов, которые пытались незаконно вывезти в Польшу двое граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС во Львовской области
или вот
В частности, еще 1 марта таможенники и сотрудники СБУ задержали церковнослужителя УПЦ МП за попытку нелегального провоза 65 тысяч долларов в Россию.
Можно спорить о размерах вывозимого количества валюты. Но то что вывозится миллиарды - несомненно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Долярчик написав:1)... відповідь очевидна, але Ви, чомусь її не озвучили?
Очевидно, що той в кого доходи/заощадження не змінилися став жити гірше так як ціни суттєво виросли
Долярчик написав:2)... це не скиглення, а "констатація дупи", ой, вибачте - фактів/правди! 3)...а який сенс в "надяганні рожевих окуляр"?
При чому тут "рожеві окуляри" ? Я написав і можу написати ще раз теж-саме, що замість витрачання часу на копирсання в минулому на кшталт "чи за те ми боролись" витрачайте краще час на майбутнє. Вивчайте нові знання, придумуйте нові теми для заробляння грошей, займіться своїм здоров'ям. І між іншим, що саме ви зробили не так в минулому ? "На тему "Чи за те ми боролись" ?" Поки що бачу що "не на того вчилися". Були-б програмістом,лікарем чи юристом,приводу для скиглення було-б менше. Хто в цьому винен ? Ви чи Путін з Порошенком ?