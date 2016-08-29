Додано: Нед 01 кві, 2018 17:21

freeze написав: Как там основной закон сохранения материи - ничто не исчезает в никуда, и ничто не возникает ниоткуда. Как там основной закон сохранения материи - ничто не исчезает в никуда, и ничто не возникает ниоткуда.

Это закон сохранения материи, она же энергия, а не материала.А у вас, батенька, совковый подход очереди за колбасой - если мне не досталось колбасы, значит она досталась другому.А это уже закон не сохранения, а распределения, и не материи, а материала. И к финансам она не применима.Дажа наш Буратиньё признаёт, что растём в финансах понемногу. Да и средняя ЗП растёт понемногу.