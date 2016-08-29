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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:40
jabba написав: es77 написав:
Були-б програмістом,лікарем чи юристом,приводу для скиглення було-б НЕ
менше.
Исправил. Не благодарите.
У юристов наблюдаются проблемы при поиске раб места.Связано с перенасыщением.Программист далеко не каждый входит в миф о суперайтишниках, гребущих деньги лопатой.А врач так и не дождался обещанных 16000 , есть конечно и высокооплачиваемые, но точно так же как в любой другой отрасли.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:12
Долярчик написав:
... ото-то ж! - на ЗАКУПИ! - а наші, туди їдуть переважно НА ЗАРОБІТКИ! - і тому логічно, що звідти мали вертатись на свята з мішками "нікому непотрібного" долЯра!
наши заробитчане возвращаясь с Европы евро везут сюда а не баксы, в евро там платят
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