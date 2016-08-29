RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4727472847294730

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:40

  jabba написав:
  es77 написав: Були-б програмістом,лікарем чи юристом,приводу для скиглення було-б НЕменше.

Исправил. Не благодарите. 8)


У юристов наблюдаются проблемы при поиске раб места.Связано с перенасыщением.Программист далеко не каждый входит в миф о суперайтишниках, гребущих деньги лопатой.А врач так и не дождался обещанных 16000 , есть конечно и высокооплачиваемые, но точно так же как в любой другой отрасли.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13892
З нами з: 04.05.10
Подякував: 575 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:12

  Долярчик написав: ... ото-то ж! - на ЗАКУПИ! - а наші, туди їдуть переважно НА ЗАРОБІТКИ! - і тому логічно, що звідти мали вертатись на свята з мішками "нікому непотрібного" долЯра!

наши заробитчане возвращаясь с Европы евро везут сюда а не баксы, в евро там платят
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 02.07.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:04

  Долярчик написав:...я от думаю, може то не треба вільну гривню кидати на депостовпчики до літа, а ВЖЕ хом'ячити "нікому непотрібного"?
... хто як діє?

Если бы у меня был избыток сАвсЭм не нужной гривни (или собирал бы на ремонт/авто/квартиру/пенсию) - покупал бы зелень по цене ниже 26.5.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14731
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 2087 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

75stasstas75 написав:наши заробитчане возвращаясь с Европы евро везут сюда а не баксы, в евро там платят

А нашим в Польщі платять в злотих, які там конвертують і везуть сюди виключно $.
stryzhko
 
Повідомлень: 335
З нами з: 04.10.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:16

  stryzhko написав: А нашим в Польщі платять в злотих, які там конвертують і везуть сюди виключно $.

у меня товарищ в той же Польше работает, в евро они везут сюда, в евро, в долларах наамного меньше
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 02.07.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:49

  stryzhko написав:
75stasstas75 написав:наши заробитчане возвращаясь с Европы евро везут сюда а не баксы, в евро там платят

А нашим в Польщі платять в злотих, які там конвертують і везуть сюди виключно $.


Не фантазуйте... Тільки невелика частина везе сюди валюту.
А те що кожен третій "не вертається" із заробітків, то є факт.
А байки про "привоз" "зелених" - їх що не було в 2010 чи 2013?
Чому такий курс тут інша причина... :roll:
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 21.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:49

  75stasstas75 написав:
  stryzhko написав: А нашим в Польщі платять в злотих, які там конвертують і везуть сюди виключно $.

у меня товарищ в той же Польше работает, в евро они везут сюда, в евро, в долларах наамного меньше

Може заробітчани з центральних чи східних регіонів і везуть євро/доллар, в Західній Україні злотий можна здати в будь якій обмінці. Всі мої знайомі з Польщі приїзджають зі злотими.
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Нед 01 кві, 2018 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 95
З нами з: 25.12.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:03

Re: Валютный рынок в контексте

w_bufett написав:Не фантазуйте...

Сьогодні такий день, що можна було[WINKING FACE] Очікую 27 на кінець місяця))
stryzhko
 
Повідомлень: 335
З нами з: 04.10.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4727472847294730
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1118, 1119, 1120
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11199 1181727
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 23:46
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 611, 612, 613
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6128 1299090
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 21:18
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35255
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.