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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:40
jabba написав: es77 написав:
Були-б програмістом,лікарем чи юристом,приводу для скиглення було-б НЕ
менше.
Исправил. Не благодарите.
У юристов наблюдаются проблемы при поиске раб места.Связано с перенасыщением.Программист далеко не каждый входит в миф о суперайтишниках, гребущих деньги лопатой.А врач так и не дождался обещанных 16000 , есть конечно и высокооплачиваемые, но точно так же как в любой другой отрасли.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:12
Долярчик написав:
... ото-то ж! - на ЗАКУПИ! - а наші, туди їдуть переважно НА ЗАРОБІТКИ! - і тому логічно, що звідти мали вертатись на свята з мішками "нікому непотрібного" долЯра!
наши заробитчане возвращаясь с Европы евро везут сюда а не баксы, в евро там платят
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75stasstas75
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Додано: Нед 01 кві, 2018 21:04
Долярчик написав:
...я от думаю, може то не треба вільну гривню кидати на депостовпчики до літа, а ВЖЕ хом'ячити "нікому непотрібного"?
... хто як діє?
Если бы у меня был избыток сАвсЭм не нужной гривни (или собирал бы на ремонт/авто/квартиру/пенсию) - покупал бы зелень по цене ниже 26.5.
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Starikan
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Додано: Нед 01 кві, 2018 21:11
75stasstas75 написав:наши заробитчане возвращаясь с Европы евро везут сюда а не баксы, в евро там платят
А нашим в Польщі платять в злотих, які там конвертують і везуть сюди виключно $.
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stryzhko
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Додано: Нед 01 кві, 2018 21:16
stryzhko написав:
А нашим в Польщі платять в злотих, які там конвертують і везуть сюди виключно $.
у меня товарищ в той же Польше работает, в евро они везут сюда, в евро, в долларах наамного меньше
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75stasstas75
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Додано: Нед 01 кві, 2018 21:49
stryzhko написав:
75stasstas75 написав:наши заробитчане возвращаясь с Европы евро везут сюда а не баксы, в евро там платят
А нашим в Польщі платять в злотих, які там конвертують і везуть сюди виключно $.
Не фантазуйте... Тільки невелика частина везе сюди валюту.
А те що кожен третій "не вертається" із заробітків, то є факт.
А байки про "привоз" "зелених" - їх що не було в 2010 чи 2013?
Чому такий курс тут інша причина...
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w_bufett
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Додано: Нед 01 кві, 2018 22:49
75stasstas75 написав: stryzhko написав:
А нашим в Польщі платять в злотих, які там конвертують і везуть сюди виключно $.
у меня товарищ в той же Польше работает, в евро они везут сюда, в евро, в долларах наамного меньше
Може заробітчани з центральних чи східних регіонів і везуть євро/доллар, в Західній Україні злотий можна здати в будь якій обмінці. Всі мої знайомі з Польщі приїзджають зі злотими.
Востаннє редагувалось Львівський БатяР
в Нед 01 кві, 2018 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Львівський БатяР
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Додано: Нед 01 кві, 2018 23:03
w_bufett написав:Не фантазуйте...
Сьогодні такий день, що можна було[WINKING FACE] Очікую 27 на кінець місяця))
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stryzhko
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Додано: Пон 02 кві, 2018 06:34
Starikan написав: Сержик написав:
Я думаю, этот год будет самым сложным для прогнозирования, т.к. в следующем предстоят выборы, и в их честь НБУ может пытаться удержать курс на самых низких позициях. Не удивлюсь, если летом обновим лойсы прошлого года, все к тому идет. Нужно ведь нынешней власти и Президенту рейтинг повышать и показывать видимость "покращень".
Электорат интересует не столько курс, сколько цены в магазинах.
А они как-то не очень следуют за курсом.
Це так...Вчора відвідував ринок на окружній,щоб на Великдень смаколиків прикупити...Телятинка - вирізка - 280 за кіло,осетринка холодного копченя - 1200,ікра кети - 250 за 100грам,огірочки свіжі малосольні - 150 за кіло,огірочки просто свіжі - 80,оселедець без голови(Матіас)-140.Народу ну дуже багато.Купують активно!Щоб смаколиків придбати зеленого здавав по 26,10.Пєчалька,як каже Володя з Бердичіва!
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Qwerty
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