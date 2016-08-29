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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 кві, 2018 07:30
Львівський БатяР
В Запоріжжі багато обмінок теж злотий приймають
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Додано: Пон 02 кві, 2018 07:36
Долярчик написав:я от думаю, може то не треба вільну гривню кидати на депостовпчики до літа, а ВЖЕ хом'ячити "нікому непотрібного"?
... хто як діє?
На Вашому місці я б конвертував вільну гривню в плитку,ламінат, техніку, сантехніку, меблі))) Ціни досить часто переганяють курс $
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Додано: Пон 02 кві, 2018 08:06
freeze написав: fin написав:
Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!
Но не всё же зависит от доллара - местные расходы в гривнах растут, ЖКХ потихоньку растёт, зарплаты потихоньку растут.
Хотя шоколад у нас в стране вещь специфическая, мониторю цены на шоколад Рошен в ближайшем фирменном магазине - не заметил, что за полгода цена увеличилась.
Помоніторьте ще ціну на торти Рошен...Там ситуація абсолютно інша.
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