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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4728472947304731

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 07:30

Львівський БатяР
В Запоріжжі багато обмінок теж злотий приймають
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 07:36

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:я от думаю, може то не треба вільну гривню кидати на депостовпчики до літа, а ВЖЕ хом'ячити "нікому непотрібного"?
... хто як діє?

На Вашому місці я б конвертував вільну гривню в плитку,ламінат, техніку, сантехніку, меблі))) Ціни досить часто переганяють курс $
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:06

  freeze написав:
  fin написав:Конфеты 1 кг были 96 грн, сегодня уже 108 грн. Что-то на 3 грн, на 2 грн и так каждую неделю вверх и вверх! Что за страна непуганых идиотов! Доллар же не растет!!!


Но не всё же зависит от доллара - местные расходы в гривнах растут, ЖКХ потихоньку растёт, зарплаты потихоньку растут.
Хотя шоколад у нас в стране вещь специфическая, мониторю цены на шоколад Рошен в ближайшем фирменном магазине - не заметил, что за полгода цена увеличилась.

Помоніторьте ще ціну на торти Рошен...Там ситуація абсолютно інша.
Qwerty
 
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