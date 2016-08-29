RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4729473047314732>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 07:30

Львівський БатяР
В Запоріжжі багато обмінок теж злотий приймають
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 220
З нами з: 07.04.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 07:36

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:я от думаю, може то не треба вільну гривню кидати на депостовпчики до літа, а ВЖЕ хом'ячити "нікому непотрібного"?
... хто як діє?

На Вашому місці я б конвертував вільну гривню в плитку,ламінат, техніку, сантехніку, меблі))) Ціни досить часто переганяють курс $
stryzhko
 
Повідомлень: 336
З нами з: 04.10.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 49 016,3 млн. грн. к отметке 43 807,1 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро понедельника масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.

Меж тем, очень рано (около 09.48 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,22 UAH/USD.
Вопреки вышеприведенной информации, 02 апреля на межбанке торгуется доллар валютирование tod или «сегодня».

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 30 марта по спросу понизился на 20,0 коп., упав на 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 марта по спросу упал на 30 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2320, опустившись до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2319 на открытии торгов в Европе.


Дата: 02 апреля 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,11/26,25 UAH/USD
€ – 32,21/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,457 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62812
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3757 раз.
Подякували: 7109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:01

Re: Валютный рынок в контексте

Коллеги, а кто-то постил прогнозы по кроссу EUD/USD на среднесрок в последнее время? За тортами рошен тяжело искать, ткните носом, пожалуйста
striped
 
Повідомлень: 857
З нами з: 10.12.08
Подякував: 486 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:10

  striped написав:Коллеги, а кто-то постил прогнозы по кроссу EUD/USD на среднесрок в последнее время? За тортами рошен тяжело искать, ткните носом, пожалуйста


Сейчас Пост! Какие торты!? :roll:

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62812
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3757 раз.
Подякували: 7109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:11

striped на днях был прогноз 1,4
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 02.03.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:29

Привет из Днепра-2

Спустя 35 минут, на 10.26 в сопровождении низких оборотов и доминирования оферов цена доллара упала на межбанке до 26,15/26,17 UAH/USD. «Ждем появления регулятора с гривневыми интервенциями», - предположил наш гуру.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62812
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3757 раз.
Подякували: 7109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:37

  Captain Obvious написав:
  Zebra написав:Могу точно сказать, что 26.10 на наличке в этом году было дном. Никто нерезидентам ОВГЗ не даст выйти с рынка по сладким курсам. К маю курс взлетит так, что они в лучшем случае выйдут в ноль по своим облигациям.

Запомнить этот твит? 8)



Зображення

Соус какой страны вы предпочитаете к галстуку в это время суток? :roll:
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Пон 02 кві, 2018 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 764
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:39

  гуляйполе написав:Львівський БатяР
В Запоріжжі багато обмінок теж злотий приймають

Маржа по злотому не для всіх [клієнтів] прийнятна.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 662
З нами з: 07.10.09
Подякував: 222 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:49

  stryzhko написав:
Долярчик написав:я от думаю, може то не треба вільну гривню кидати на депостовпчики до літа, а ВЖЕ хом'ячити "нікому непотрібного"?
... хто як діє?

На Вашому місці я б конвертував вільну гривню в плитку,ламінат, техніку, сантехніку, меблі))) Ціни досить часто переганяють курс $

...добре,а де це все тримати рік? - на сходовій клітці? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3751
З нами з: 19.10.15
Подякував: 93 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4729473047314732>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BigRedBus і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1119, 1120, 1121
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11203 1183041
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 09:34
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 611, 612, 613
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6128 1299162
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 21:18
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35264
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.