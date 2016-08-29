Додано: Пон 02 кві, 2018 08:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 49 016,3 млн. грн. к отметке 43 807,1 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро понедельника масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.



Меж тем, очень рано (около 09.48 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,22 UAH/USD.

Вопреки вышеприведенной информации, 02 апреля на межбанке торгуется доллар валютирование tod или «сегодня».



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 30 марта по спросу понизился на 20,0 коп., упав на 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 марта по спросу упал на 30 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2320, опустившись до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2319 на открытии торгов в Европе.





Дата: 02 апреля 2018 г. на 09.55



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,11/26,25 UAH/USD

€ – 32,21/32,50 UAH/EUR

RUB – 0,451/0,457 UAH/RUB



US