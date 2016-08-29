Львівський БатяР
В Запоріжжі багато обмінок теж злотий приймають
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 кві, 2018 07:36
Re: Валютный рынок в контексте
На Вашому місці я б конвертував вільну гривню в плитку,ламінат, техніку, сантехніку, меблі))) Ціни досить часто переганяють курс $
Додано: Пон 02 кві, 2018 08:59
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 49 016,3 млн. грн. к отметке 43 807,1 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро понедельника масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.
Меж тем, очень рано (около 09.48 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,22 UAH/USD.
Вопреки вышеприведенной информации, 02 апреля на межбанке торгуется доллар валютирование tod или «сегодня».
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 30 марта по спросу понизился на 20,0 коп., упав на 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 марта по спросу упал на 30 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2320, опустившись до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2319 на открытии торгов в Европе.
Дата: 02 апреля 2018 г. на 09.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,11/26,25 UAH/USD
€ – 32,21/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,457 UAH/RUB
US
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:01
Re: Валютный рынок в контексте
Коллеги, а кто-то постил прогнозы по кроссу EUD/USD на среднесрок в последнее время? За тортами рошен тяжело искать, ткните носом, пожалуйста
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:10
Сейчас Пост! Какие торты!?
US
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:29
Привет из Днепра-2
Спустя 35 минут, на 10.26 в сопровождении низких оборотов и доминирования оферов цена доллара упала на межбанке до 26,15/26,17 UAH/USD. «Ждем появления регулятора с гривневыми интервенциями», - предположил наш гуру.
US
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:37
Соус какой страны вы предпочитаете к галстуку в это время суток?
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Пон 02 кві, 2018 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:39
Маржа по злотому не для всіх [клієнтів] прийнятна.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:49
...добре,а де це все тримати рік? - на сходовій клітці?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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