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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47304731473247334734>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:57

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.50 снижение курса безналичного «американца» было остановлено, при этом котировки «американца» даже немного отскочили к отметке 26,16/26,19 UAH/USD. Откат остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD.

Дата: 02 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.33

Мелкий опт «неформал»

$ 26,10/26,18 UAH/USD
EUR 32,30/32,40 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 апреля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня в сопровожэдении низкой ликвидности.

Дата: 02 апреля 2018 г. на 10.36

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,15 UAH/USD
€ 32,30/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,456 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
доминирования розничного клиентского предложения валюты.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
02 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 02 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 02 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:13

Привет из Днепра-4

К 11.09 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:27

Re: Валютный рынок в контексте

Банк Глобус 25.90 на 26.18,продажа розничных сумм по цене опта!

Не реклама,просто обязан похвалить первый банк,который понял,куда идёт доллар к лету и который поставил самую низкую продажу на момент!

п.с. как правило банк работает по заявленным курсам,не морозится.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:38

  somilitark написав:Банк Глобус 25.90 на 26.18,продажа розничных сумм по цене опта!

Не реклама,просто обязан похвалить первый банк,который понял,куда идёт доллар к лету и который поставил самую низкую продажу на момент!

п.с. как правило банк работает по заявленным курсам,не морозится.


Цирк какой-то.
В Одессе уже 26.07 свободно продают.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:46

  Captain Obvious написав:
  somilitark написав:Банк Глобус 25.90 на 26.18,продажа розничных сумм по цене опта!

Не реклама,просто обязан похвалить первый банк,который понял,куда идёт доллар к лету и который поставил самую низкую продажу на момент!

п.с. как правило банк работает по заявленным курсам,не морозится.


Цирк какой-то.
В Одессе уже 26.07 свободно продают.

Сообщение Добавлено: Пт 30 мар, 2018 10:40
Re: Валютный рынок в контексте Captain Obvious
Учитывая огромный гривневый навес (валюта сидения определяет точку зрения) , решил не рисковать и купил на 60% па26.18 в опте.

Улыбаемся и машем дальше
Добрый день.Я думаю вы немного поспешили.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:Цирк какой-то.
В Одессе уже 26.07 свободно продают.

Почему это цирк?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:54

  Перес де Куэльяр написав:
  Captain Obvious написав:
  somilitark написав:Банк Глобус 25.90 на 26.18,продажа розничных сумм по цене опта!

Не реклама,просто обязан похвалить первый банк,который понял,куда идёт доллар к лету и который поставил самую низкую продажу на момент!

п.с. как правило банк работает по заявленным курсам,не морозится.


Цирк какой-то.
В Одессе уже 26.07 свободно продают.

Сообщение Добавлено: Пт 30 мар, 2018 10:40
Re: Валютный рынок в контексте Captain Obvious
Учитывая огромный гривневый навес (валюта сидения определяет точку зрения) , решил не рисковать и купил на 60% па26.18 в опте.

Улыбаемся и машем дальше
Добрый день.Я думаю вы немного поспешили.


Какая разница?
Я ничего не потерял, а с остатком пока сижу, наблюдаю.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:54

  козак написав:
  Captain Obvious написав:Цирк какой-то.
В Одессе уже 26.07 свободно продают.

Почему это цирк?


Цирк - приводить 26.18 как хороший курс продажи.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:58

Re: Валютный рынок в контексте

Большинство оптовых одесских обменником опустилось до 26.07

Дали будэ.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:00

  Captain Obvious написав:
  somilitark написав:Банк Глобус 25.90 на 26.18,продажа розничных сумм по цене опта!

Не реклама,просто обязан похвалить первый банк,который понял,куда идёт доллар к лету и который поставил самую низкую продажу на момент!

п.с. как правило банк работает по заявленным курсам,не морозится.


Цирк какой-то.
В Одессе уже 26.07 свободно продают.


Вы хотели сказать сюрреализм?Сейчас очень модное словечко.
Просто для некоторых очень важна продажа именно в банке,не в обменке,не с рук,не на межбанке,а именно в том красивом и уютном месте,что с яркой ночью вывеской и девочками в униформе.
Это я написал для тех "Оленей",которые упорно весной видят ракету и которые до последнего не видят разворота вниз,именно учётка Олень,не верила в очевидное,а когда курс упал на пару гривен от зимних максимумов,пропала,или сменила ник,так что у меня своя аудитория-"не мешайте!" :lol: :wink:
Приёмы в столице по 26.05 заканчиваются,учитывая навес заявок на продажу,могу предположить штурм вниз отметки 26 сначала на приём,а возможно через пару неделек и на продажу,но наверное НБУ вытащит свой мощный пылесос Зингер и всё испортит 8)
п.с. пылесос Зингер это шутка,я знаю что производит широко известная фирма Зингер,уточняю наперёд для своих постоянных поклонников\"друзей".
somilitark
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