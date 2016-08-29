По состоянию на 10.50 снижение курса безналичного «американца» было остановлено, при этом котировки «американца» даже немного отскочили к отметке 26,16/26,19 UAH/USD. Откат остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD.
Дата: 02 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.33
Мелкий опт «неформал»
$ 26,10/26,18 UAH/USD EUR 32,30/32,40 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 апреля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня в сопровожэдении низкой ликвидности.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях доминирования розничного клиентского предложения валюты.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 02 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 02 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
somilitark написав:Банк Глобус 25.90 на 26.18,продажа розничных сумм по цене опта!
Не реклама,просто обязан похвалить первый банк,который понял,куда идёт доллар к лету и который поставил самую низкую продажу на момент!
п.с. как правило банк работает по заявленным курсам,не морозится.
Цирк какой-то. В Одессе уже 26.07 свободно продают.
Сообщение Добавлено: Пт 30 мар, 2018 10:40 Re: Валютный рынок в контексте Captain Obvious Учитывая огромный гривневый навес (валюта сидения определяет точку зрения) , решил не рисковать и купил на 60% па26.18 в опте.
somilitark написав:Банк Глобус 25.90 на 26.18,продажа розничных сумм по цене опта!
Не реклама,просто обязан похвалить первый банк,который понял,куда идёт доллар к лету и который поставил самую низкую продажу на момент!
п.с. как правило банк работает по заявленным курсам,не морозится.
Цирк какой-то. В Одессе уже 26.07 свободно продают.
Сообщение Добавлено: Пт 30 мар, 2018 10:40 Re: Валютный рынок в контексте Captain Obvious Учитывая огромный гривневый навес (валюта сидения определяет точку зрения) , решил не рисковать и купил на 60% па26.18 в опте.
Улыбаемся и машем дальше
Добрый день.Я думаю вы немного поспешили.
Какая разница? Я ничего не потерял, а с остатком пока сижу, наблюдаю.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
somilitark написав:Банк Глобус 25.90 на 26.18,продажа розничных сумм по цене опта!
Не реклама,просто обязан похвалить первый банк,который понял,куда идёт доллар к лету и который поставил самую низкую продажу на момент!
п.с. как правило банк работает по заявленным курсам,не морозится.
Цирк какой-то. В Одессе уже 26.07 свободно продают.
Вы хотели сказать сюрреализм?Сейчас очень модное словечко. Просто для некоторых очень важна продажа именно в банке,не в обменке,не с рук,не на межбанке,а именно в том красивом и уютном месте,что с яркой ночью вывеской и девочками в униформе. Это я написал для тех "Оленей",которые упорно весной видят ракету и которые до последнего не видят разворота вниз,именно учётка Олень,не верила в очевидное,а когда курс упал на пару гривен от зимних максимумов,пропала,или сменила ник,так что у меня своя аудитория-"не мешайте!" Приёмы в столице по 26.05 заканчиваются,учитывая навес заявок на продажу,могу предположить штурм вниз отметки 26 сначала на приём,а возможно через пару неделек и на продажу,но наверное НБУ вытащит свой мощный пылесос Зингер и всё испортит п.с. пылесос Зингер это шутка,я знаю что производит широко известная фирма Зингер,уточняю наперёд для своих постоянных поклонников\"друзей".