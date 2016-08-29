Додано: Пон 02 кві, 2018 09:57

Привет из Днепра-3



По состоянию на 10.50 снижение курса безналичного «американца» было остановлено, при этом котировки «американца» даже немного отскочили к отметке 26,16/26,19 UAH/USD. Откат остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD.



Дата: 02 апреля 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.33



Мелкий опт «неформал»



$ 26,10/26,18 UAH/USD

EUR 32,30/32,40 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 апреля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня в сопровожэдении низкой ликвидности.



Дата: 02 апреля 2018 г. на 10.36



рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,05/26,15 UAH/USD

€ 32,30/32,55 UAH/EUR

RUB – 0,450/0,456 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

доминирования розничного клиентского предложения валюты.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

02 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 02 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 02 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



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