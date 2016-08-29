Додано: Пон 02 кві, 2018 11:03

Украина в очередной раз доказала, что на ее валютном рынке возможно всё, абсолютно всё, и чаще всего - против всеми ожидаемого тренда.



Абсолютно безблагодарное занятие строить прогнозы, надувая щеки заливать страшные графики, анализы (мочи и кала главы НБУ) дальнейшего движения, и особенно - заявлять что-то категорично, вроде "курса хх.хх точно уже не будет!"



А то галстук вкусный только если он из бельгийского шоколада.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......