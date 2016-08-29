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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:03
Украина в очередной раз доказала, что на ее валютном рынке возможно всё, абсолютно всё, и чаще всего - против всеми ожидаемого тренда.
Абсолютно безблагодарное занятие строить прогнозы, надувая щеки заливать страшные графики, анализы (мочи и кала главы НБУ) дальнейшего движения, и особенно - заявлять что-то категорично, вроде "курса хх.хх точно уже не будет!"
А то галстук вкусный только если он из бельгийского шоколада.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:04
Captain Obvious написав:
Добавлено: Пн 02 апр, 2018 10:38
Цирк какой-то.
В Одессе уже 26.07 свободно продают.[/quote]
Сообщение Добавлено: Пт 30 мар, 2018 10:40
Re: Валютный рынок в контексте Captain Obvious
Учитывая огромный гривневый навес (валюта сидения определяет точку зрения) , решил не рисковать и купил на 60% па26.18 в опте.
Улыбаемся и машем дальше
Перес де Куэльяр писал(а):Добрый день.Я думаю вы немного поспешили.
[/quote]
Какая разница?
Я ничего не потерял, а с остатком пока сижу, наблюдаю.[/quote]Пт 30 мар, 2018 14:28Captain Obvious
:Докупил еще чуток па26,16 и гривна поредела.
Поддерживаю позицию "лучше синица в руках", тем более синица получилась нажористая (30% средств продано на вчерашнем межбанке приблизительно па26,45)
Тем более больше Одесса не снижается.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Пон 02 кві, 2018 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:13
Привет из Днепра-5
Около 12.10 котировки «американца» возобновили снижение, оказавшись в указанный час на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. Очевидно, регулятор отлучился с рынка.
Дополуденное «зеленое» «антиралли», которое было остановлено «вмешательством» встревоженного НБУ, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:16
Перес де Куэльяр написав: Captain Obvious написав:
Цирк какой-то.
В Одессе уже 26.07 свободно продают.
Сообщение Добавлено: Пт 30 мар, 2018 10:40
Re: Валютный рынок в контексте Captain Obvious
Учитывая огромный гривневый навес (валюта сидения определяет точку зрения) , решил не рисковать и купил на 60% па26.18 в опте.
Улыбаемся и машем дальше
Перес де Куэльяр писал(а):Добрый день.Я думаю вы немного поспешили.
[/quote]
Какая разница?
Я ничего не потерял, а с остатком пока сижу, наблюдаю.[/quote]Пт 30 мар, 2018 14:28Captain Obvious
:Докупил еще чуток па26,16 и гривна поредела.
Поддерживаю позицию "лучше синица в руках", тем более синица получилась нажористая (30% средств продано на вчерашнем межбанке приблизительно па26,45)
Тем более больше Одесса не снижается.[/quote]
Файно "наперстки" тасують... Хороший курс по 26,02-03. Перед загоном... .7,20
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w_bufett
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:17
Hogtown написав:Libo
Ребята, бросьте даже обсуждать эти мальтузианские глупости. Пожрать хватит всем.
Это гипотеза 18-го столетия и средневековая теория о будущем. Представьте себе только, люди тогда еще не знали электричества, гигиены, мыла и противозачаточных средств. А вы серьезно обсуждаете их демографическую "науку" и её выводы.
Я вам совсем недавно рекоммендовал послушать научную лекцию об обществе будущего...
- LOL!!! Отставить, ефрейтор! Эти лекции - приберигите для Африки, они там вам о-очень пригодятся. Особенно в части: "гигиены, мыла и противозачаточных средств".
Только последний bozo будет отрицать очевидную истину, что ресурсы планеты конечны. И если так вам угодно, то масоны тоже могут быть bozo.
Эти тупые глобалисты уже достали (даже Трампа)...2 Maksimum_
а яблоки это чисто сезонный скачек цен, при чем чемдальше мы от сезона сбора урожая тем они дороже ...
Так сезон сбора (в Южном полушарии - Аргентина, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка) как раз начался.
"-А коли у вас появляється перша полуниця? - Та десь в другій половині травня...А у вас? - А у нас о п'ятій годині ранку!"
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:31
Количество оферов ПА26.05 приближается к половине ото всех.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:33
w_bufett написав:
Файно "наперстки" тасують... Хороший курс по 26,02-03. Перед загоном... .7,20
Ви не розглядаєте трохи нижче 25.8 з загоном 26.3?Пiсля свят.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Пон 02 кві, 2018 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:39
Captain Obvious написав:
Украина в очередной раз доказала, что на ее валютном рынке возможно всё, абсолютно всё, и чаще всего - против всеми ожидаемого тренда.
Не надо манипулировать!!!
То что делают с толпой СМИ можете почерпнуть из самых одиозных высказываний Геббельса! И не стоит перекладывать с больной головы на здоровую,то что вкладывало в благодарных слушателей вражеское информационное поле вы выставляете как истина в последней инстанции,стоит немножко внимательней относится к фундаменту,а именно:
1) в прошлом году были повышены минимальная з.п. и пенсии,соответственно произошло повышение доходов бюджета и как оборотная сторона медали урезание субсидий уже в 2018-м году,т.е. бюджет стал более сбалансированный.
2) монетарная политика жёсткая,прирост денежных агрегатов ниже темпов инфляции,топлива для курса 30 просто нет!
3)бюджет выполняется на 90+ процентов,он адекватный,эмиссионного наполнения доходной части бюджета не предполагается!
4)выплаты по внешним долгам выполняются в срок,НБУ скупает валюту на МБ,внутренние долги пролонгировались на новые сроки,то что вкладывала в головы вражеская пропаганда оказалось банальным фейком и манипуляцией,мы спокойно можем обслуживать свои долги ещё минимум 2 года.
5)рост экономики абсорбирует и так мизерный номинальный прирост денежной массы,из-за не соответствия предложения денег в системе и потребностей экономики мы можем наблюдать ревальвацию,идёт балансировка между предложением валюты и спросом на неё.
Так что ещё раз,разберитесь в своих взглядах,и не надо выдавать желаемое с соточкой в руке,за факт,который не сбылся по причине "не ту страну назвали Гондурасом". Миссионеры секты будеттолькодорожать были обмануты пасторами и пропагандой,а не НБУ и правительством,это надо понимать,а не обижаться на весь мир!
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:48
Привет из Днепра-6
На 12.45 котировки безналичного доллара, подтверждая отсутствие регулятора на межбанк, продолжали снижаться, оказавшись на отметке 26,12/26,14 UAH/USD. Игроки готовятся к перерыву на обед.
Дата: 02 апреля 2018 г. на 12.15
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,20 UAH/USD
€ – 32,09/32,44 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,458 UAH/RUB
К 12.31 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне текущего и низколиквидного равновесия покупок и продаж: 26,00-03/26,08-12 UAH/USD, евро - 32,20/32,65 UAH/EUR.
По состоянию на 12.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении клиентского спроса на оптовые партии доллара. На этом фоне цены доллара немного изменились: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB.
Около 12.41 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно понизились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:49
somilitark написав: Captain Obvious написав:
Украина в очередной раз доказала, что на ее валютном рынке возможно всё, абсолютно всё, и чаще всего - против всеми ожидаемого тренда.
Не надо манипулировать!!!
То что делают с толпой СМИ можете почерпнуть из самых одиозных высказываний Геббельса! И не стоит перекладывать с больной головы на здоровую,то что вкладывало в благодарных слушателей вражеское информационное поле вы выставляете как истина в последней инстанции,стоит немножко внимательней относится к фундаменту,а именно:
1) в прошлом году были повышены минимальная з.п. и пенсии,соответственно произошло повышение доходов бюджета и как оборотная сторона медали урезание субсидий уже в 2018-м году,т.е. бюджет стал более сбалансированный.
2) монетарная политика жёсткая,прирост денежных агрегатов ниже темпов инфляции,топлива для курса 30 просто нет!
3)бюджет выполняется на 90+ процентов,он адекватный,эмиссионного наполнения доходной части бюджета не предполагается!
4)выплаты по внешним долгам выполняются в срок,НБУ скупает валюту на МБ,внутренние долги пролонгировались на новые сроки,то что вкладывала в головы вражеская пропаганда оказалось банальным фейком и манипуляцией,мы спокойно можем обслуживать свои долги ещё минимум 2 года.
5)рост экономики абсорбирует и так мизерный номинальный прирост денежной массы,из-за не соответствия предложения денег в системе и потребностей экономики мы можем наблюдать ревальвацию,идёт балансировка между предложением валюты и спросом на неё.
Так что ещё раз,разберитесь в своих взглядах,и не надо выдавать желаемое с соточкой в руке,за факт,который не сбылся по причине "не ту страну назвали Гондурасом". Миссионеры секты будеттолькодорожать были обмануты пасторами и пропагандой,а не НБУ и правительством,это надо понимать,а не обижаться на весь мир!
Расскажи-как мне, какие были объективные, рыночные причины и откуда взялось топливо для прыжка до 38.5,
"и я поклонюсь, и назову тебя мастером" (с)
А пока речовки не лучше либовских.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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