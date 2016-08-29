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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4731473247334734

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:49

  somilitark написав:
  Captain Obvious написав:Украина в очередной раз доказала, что на ее валютном рынке возможно всё, абсолютно всё, и чаще всего - против всеми ожидаемого тренда.


Не надо манипулировать!!!

То что делают с толпой СМИ можете почерпнуть из самых одиозных высказываний Геббельса! И не стоит перекладывать с больной головы на здоровую,то что вкладывало в благодарных слушателей вражеское информационное поле вы выставляете как истина в последней инстанции,стоит немножко внимательней относится к фундаменту,а именно:
1) в прошлом году были повышены минимальная з.п. и пенсии,соответственно произошло повышение доходов бюджета и как оборотная сторона медали урезание субсидий уже в 2018-м году,т.е. бюджет стал более сбалансированный.
2) монетарная политика жёсткая,прирост денежных агрегатов ниже темпов инфляции,топлива для курса 30 просто нет!
3)бюджет выполняется на 90+ процентов,он адекватный,эмиссионного наполнения доходной части бюджета не предполагается!
4)выплаты по внешним долгам выполняются в срок,НБУ скупает валюту на МБ,внутренние долги пролонгировались на новые сроки,то что вкладывала в головы вражеская пропаганда оказалось банальным фейком и манипуляцией,мы спокойно можем обслуживать свои долги ещё минимум 2 года.
5)рост экономики абсорбирует и так мизерный номинальный прирост денежной массы,из-за не соответствия предложения денег в системе и потребностей экономики мы можем наблюдать ревальвацию,идёт балансировка между предложением валюты и спросом на неё.

Так что ещё раз,разберитесь в своих взглядах,и не надо выдавать желаемое с соточкой в руке,за факт,который не сбылся по причине "не ту страну назвали Гондурасом". Миссионеры секты будеттолькодорожать были обмануты пасторами и пропагандой,а не НБУ и правительством,это надо понимать,а не обижаться на весь мир! :mrgreen:


Расскажи-как мне, какие были объективные, рыночные причины и откуда взялось топливо для прыжка до 38.5,
"и я поклонюсь, и назову тебя мастером" (с)

А пока речовки не лучше либовских.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:50

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 26,01/26,06
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:58

Captain Obvious
может пора хотя бы научиться хорошему тону? тыкать будете супруге или на крайняк в замочную скважину :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:01

Re: Валютный рынок в контексте

...сьогодні Сомик появився - то можемо і під 26 сходити!))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:07

  somilitark написав:Captain Obvious
может пора хотя бы научиться хорошему тону? тыкать будете супруге или на крайняк в замочную скважину :lol:


Т.е. аргументов не будет?

И почему это я не удивлен? :shock:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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