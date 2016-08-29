somilitark написав:

Captain Obvious написав: Украина в очередной раз доказала, что на ее валютном рынке возможно всё, абсолютно всё, и чаще всего - против всеми ожидаемого тренда.

Украина в очередной раз доказала, что на ее валютном рынке возможно всё, абсолютно всё, и чаще всего - против всеми ожидаемого тренда.

Не надо манипулировать!!!То что делают с толпой СМИ можете почерпнуть из самых одиозных высказываний Геббельса! И не стоит перекладывать с больной головы на здоровую,то что вкладывало в благодарных слушателей вражеское информационное поле вы выставляете как истина в последней инстанции,стоит немножко внимательней относится к фундаменту,а именно:1) в прошлом году были повышены минимальная з.п. и пенсии,соответственно произошло повышение доходов бюджета и как оборотная сторона медали урезание субсидий уже в 2018-м году,т.е. бюджет стал более сбалансированный.2) монетарная политика жёсткая,прирост денежных агрегатов ниже темпов инфляции,топлива для курса 30 просто нет!3)бюджет выполняется на 90+ процентов,он адекватный,эмиссионного наполнения доходной части бюджета не предполагается!4)выплаты по внешним долгам выполняются в срок,НБУ скупает валюту на МБ,внутренние долги пролонгировались на новые сроки,то что вкладывала в головы вражеская пропаганда оказалось банальным фейком и манипуляцией,мы спокойно можем обслуживать свои долги ещё минимум 2 года.5)рост экономики абсорбирует и так мизерный номинальный прирост денежной массы,из-за не соответствия предложения денег в системе и потребностей экономики мы можем наблюдать ревальвацию,идёт балансировка между предложением валюты и спросом на неё.Так что ещё раз,разберитесь в своих взглядах,и не надо выдавать желаемое с соточкой в руке,за факт,который не сбылся по причине "не ту страну назвали Гондурасом". Миссионеры секты будеттолькодорожать были обмануты пасторами и пропагандой,а не НБУ и правительством,это надо понимать,а не обижаться на весь мир!