Додано: Пон 02 кві, 2018 12:32

Привет из Днепра-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 49 016,3 млн. грн. к отметке 43 807,1 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро понедельника масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.



Меж тем, очень рано (около 09.48 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,22 UAH/USD.

Вопреки вышеприведенной информации, 02 апреля на межбанке торгуется доллар валютирование tod или «сегодня».



Спустя 35 минут, на 10.26 в сопровождении низких оборотов и доминирования оферов цена доллара упала на межбанке до 26,15/26,17 UAH/USD. «Ждем появления регулятора с гривневыми интервенциями», - предположил наш гуру.



По состоянию на 10.50 снижение курса безналичного «американца» было остановлено, при этом котировки «американца» даже немного отскочили к отметке 26,16/26,19 UAH/USD. Откат остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD.



К 11.09 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD.



Около 12.10 котировки «американца» возобновили снижение, оказавшись в указанный час на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. Очевидно, регулятор отлучился с рынка.



Дополуденное «зеленое» «антиралли», которое было остановлено «вмешательством» встревоженного НБУ, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



На 12.45 котировки безналичного доллара, подтверждая отсутствие регулятора на межбанк, продолжали снижаться, оказавшись на отметке 26,12/26,14 UAH/USD. Игроки готовятся к перерыву на обед.



Наконец, около 13.14 Киева в сопровождении не покинувших отметку 26,12/26,14 UAH/USD долларовых цен, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 30 марта по спросу понизился на 20,0 коп., упав на 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 марта по спросу упал на 30 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2320, опустившись до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2319 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

02 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 02 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 10,0-12,0 коп.); евро – 32,20/32,48 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 30 марта спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 02 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 12.31 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении

действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне текущего и низколиквидного равновесия покупок и продаж: 26,00-03/26,08-12 UAH/USD, евро - 32,20/32,65 UAH/EUR.



По состоянию на 12.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении клиентского спроса на оптовые партии доллара. На этом фоне цены доллара немного изменились: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB.



Около 12.41 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно понизились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,11/26,25 UAH/USD, евро – 32,21/32,50 UAH/EUR, рубль 0,451/0,457 UAH/RUB, Киев опт 26,10/26,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,10/26,18 UAH/USD, евро (опт) 32,30/32,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,30/32,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 32,00/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,450 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,15 UAH/USD, розница – 26,05/26,20 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,15 UAH/USD; евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,456 RUB/USD.



Пассивность импортеров, которым из-за пасхальных выходных перечислять купленную СКВ на украинском межбанке было некуда, а также ввиду заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетов НБУ, предопределили «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара.

Преобладание предложения СКВ на межбанке было настолько заметным, что вызвало гривневые интервенции регулятора, инициировавшего скупку долларовых излишков по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD, ненадолго остановив коррекцию «американца».



На торгах 03-го на межбанке появился отложенное с пятницы и понедельника предложение экспортной выручки, к которому, судя по всему, уже 02-го, загодя, начали готовиться игроки, продавая СКВ по текущему курсу и небезосновательно опасаясь дальнейшего проседания долларовых цен.



Как мы предполагали выше, Казначейство, судя по динамике состояния гривневых коррсчетов НБУ, поскупилось, компенсируя НДС агросектору малыми порциями. А меж тем, на фоне относительного потепления, грядет скорое начало весенне-полевых работ, требующих изрядного гривневого ресурса на материально-технического снабжения мероприятия.



Думается, в лидерах понедельничных продаж доллара на межбанке были представители нашего агросектора.



Оппонировать выросшему отложенному с 30 марта-02 апреля предложению СКВ на межбанке может старт сезона репатриации дивидендов нерезидентами, а также щедрость Казначейства.

Думается, однако, что этих усилий буде маловато, особенно в контексте сохранения притока СКВ из-за границы на следующих, 04 апреля, торгах межбанка, и понадобится вмешательство НБУ.



US