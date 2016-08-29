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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4734473547364737>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:34

  w_bufett написав:
  Долярчик написав:...а дійсно, рік "буде цікавим", бо НІХТО, цього року не може передбачити ні приблизного "дна" (воно, спокійно може бути і "25,5", і "25", і, навіть, пробити донизу "25"!), так і піку взимку(який, теж спокійно може бути і "26,5", і "27,хх", і "28,хх", і, навіть, можемо пробити "29"!)


А якщо так:

а дійсно, рік "буде цікавим", бо НІХТО, цього року не може передбачити ні приблизного "піку" (він, спокійно може бути і "29,5", і "30", і, навіть, пробити догори "31"!), так і дна взимку(яке, теж спокійно може бути і "25,5", і "24,хх", і "23,5,хх", і, навіть, можемо пробити "23"!)
:mrgreen:

PS

Сьогодні проходить тест нової системи в НБУ. Курсоутворення на реальному ринку відбувається на мінімальних оборотах і мінімальній кількості учасників. :shock: (індикативний курс) :[/quote]
=====

... в нашій країні - можливо ВСЕ! :mrgreen:
....але, в курс влітку вище 28, а взимку, нижче 24 - НЕ ПОВІРЮ, ні Адаму Смітту, ні Оресту, ні Сомику! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:51

  Долярчик написав:Сьогодні проходить тест нової системи в НБУ. Курсоутворення на реальному ринку відбувається на мінімальних оборотах і мінімальній кількості учасників. (індикативний курс)

Так с помощью сотни баксов и пару тысяч грн, и 2х участников можно нарисовать любой курс?
Норм стартапчик. Перед выборами нарисуют 8, или 5,05? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 23,65 коп., на торгах понедельника укрепился на 14,60 коп., оказавшись на уровне 26,1610 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.

Очень рано, около 09.45, покидая виртуальную сферу, доллар упал в цене до 26,17/26,22, а спустя 40 минут, сохранив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,15/26,17 UAH/USD.
Эта динамика заставили НБУ появиться на межбанке с гривневой интервенцией. Регулятор инициировал выкуп СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD. Это заморозило коррекцию цен «американца» и даже немного восстановило их до 26,16/26,19 UAH/USD, а регулятор пополнил «закрома» на $25,0 млн.
Судя по тому, что эти курсы оставались действующими до полудня, регулятор контролировал рынок именно до этого часа. Уход НБУ привел к возобновлению «медвежьего» тренда безналичного доллара, цена которого по состоянию на 12.10 упала к 26,13/26,15, а спустя 35 минут, до 26,12/26,14 UAH/USD. На этих же уровнях межбанк и игроки ушли на обеденный перерыв около 13.13 Киева.

После 14.00 цена доллара немного восстановилась, поднявшись к 26,13/26,16 UAH/USD, не изменяясь до 15.55 Киева. С указанного часа единичные покупки на пустеющем рынке поэтапно подняли цену «американца» до 26,16/26,19 UAH/USD.

Эти цены на опустевшем межбанке оставались действующими до самого закрытия сессии.

На цифре 26,16/26,19 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 02 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1610 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,79% с 28,0672 UAH/USD до 26,1610 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 02 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.08 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 02 марта, сохранив «медвежий» тренд, заметно потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, импортеры по-прежнему в основной массе отсутствовали на рынке, поскольку приобретенную на нем СКВ перечислять за границу было некуда – Запад был выходной.

Во-вторых, явное улучшение погодных условий стимулировало продажи СКВ агросектором ради гривни для закупки расходных материалов на весенне-полевые работы.

В-третьих, на рынке ощущался дефицит гривни. Судя по всему, Казначейство снова поскупилось, компенсируя НДС агросектору мизерными порциями. Об этом, в частности свидетельствует заметное (с уровня 49 016,3 млн. грн. к отметке 43 807,1 млн. грн.) падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро понедельника.

В-четвертых, снижение цены безналичного доллара было поддержано аналогичными настроениями на рынке наличных.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 апреля понизились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, из-за выходного дня на Западе, упал приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке.

Во-вторых, как мы указали выше, на рынке по той же причине отсутствовали импортеры.

В-третьих, на межбанке остались по сути лишь резиденты, продававшие старые запасы СКВ ради гривни, не особенно увлекаясь объемами. При этом объем выкупа доллара НБУ по запросу наилучшего курса также был не очень заметным.

В-четвертых, как правило, по понедельникам рынок редко радует игроков ликвидностью.


Дата: 02 апреля 2018 г. 17.25

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,02/26,10 UAH/USD (с утра – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD, к обеду - 26,05/26,15 UAH/USD)
€ – 32,15/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,48 UAH/EUR, к обеду - 32,20/32,45 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к обеду - 0,450/0,460 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ощутимой поддержки снижениями действующей цены. Дисконт был необходим из-за «медвежьего» тренда рынка доллара на межбанке, оказавший влияние на настроения клиентов «налички».

Около 12.41 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно понизились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».

После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось снова прибегнуть к ценовому дисконтированию.

Итоговое равновесие спроса и предложение не позволило сохранить обороты на хорошем уровне, констатировав их снижение, аккурат, на «четверку с несколькими минусами». Хуже, чем в пятницу.


Дата: 02 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,05/26,12 UAH/USD (с утра 26,10/26,18 UAH/USD, к полудню 26,00-03/26,08-12 UAH/USD)
€ 32,22/32,35 UAH/EUR (с утра 32,30/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,35 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 апреля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня в сопровождении низкой ликвидности.

До полудня преобладание клиентских оферов сохранилось, заставляя столичных дилеров снижать действующие цены ради равновесия покупок и продаж.

К 12.31 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне текущего и низколиквидного равновесия покупок и продаж: 26,00-03/26,08-12 UAH/USD, евро - 32,20/32,65 UAH/EUR.

После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась незначительным повышением цен. Думаю, последнее стало следствием предфинишного подскока текущих цен безналичного доллара в сопровождении уже мизерной ликвидности.

Обороты, заслужив по итогам понедельника «тройку», констатировали некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.


Дата: 02 апреля 2018 г. на 16.45
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,07/26,20 UAH/USD (с утра - 26,11/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,20 UAH/USD)
€ – 32,09/32,43 UAH/EUR (с утра – 32,21/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,46/32,84 UAH/EUR)
RUB 0,449/0,457 UAH/RUB (с утра - 0,451/0,457 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,458 UAH/RUB)

US

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:13

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:Так с помощью сотни баксов и пару тысяч грн, и 2х участников можно нарисовать любой курс?

Сегодняшние минимальные обороты - около $160 млн.
Текущие котировки под конец сессии действительно можно нарисовать любые, но для рисования средневзвешенного понадобилась бы сотня миллионов баксов каждый день. Для такого творчества резервов маловато.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:29

  Сибарит написав:
  Вкладчик1234 написав:Так с помощью сотни баксов и пару тысяч грн, и 2х участников можно нарисовать любой курс?

Сегодняшние минимальные обороты - около $160 млн.
Текущие котировки под конец сессии действительно можно нарисовать любые, но для рисования средневзвешенного понадобилась бы сотня миллионов баксов каждый день. Для такого творчества резервов маловато.


Или календарь, "зависший" на дате 01 апреля.

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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:41

Re: Валютный рынок в контексте

Неужели папа не пустит ниже 26,но есть всё таки надежда на продажу билетов(овгз)
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:03

Заметил , что когда гривна крепнет , нет заметного оживления на ветке , но когда рост доллара , даже сосредочится не дают на действия . Что ,все в зелени небось ? Завтра /00 ловим на наличке ?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:09

  Перес де Куэльяр написав:Заметил , что когда гривна крепнет , нет заметного оживления на ветке , но когда рост доллара , даже сосредочится не дают на действия . Что ,все в зелени небось ? Завтра /00 ловим на наличке ?

*Відправлено з Чату
В гривне некоторой частью, поэтому скучно, туда-сюда плавает, жду дна.
Может в Одессе и будет /00, у других не хотят отпускать.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:11

  Proofy написав:В гривне некоторой частью, поэтому скучно, туда-сюда плавает, жду дна. Может в Одессе и будет /00, у других не хотят отпускать.

Почему . Киев близко 05/10

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:12

Перес де Куэльяр Завтра отскок 15\30
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