Додано: Пон 02 кві, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 23,65 коп., на торгах понедельника укрепился на 14,60 коп., оказавшись на уровне 26,1610 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.



Очень рано, около 09.45, покидая виртуальную сферу, доллар упал в цене до 26,17/26,22, а спустя 40 минут, сохранив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,15/26,17 UAH/USD.

Эта динамика заставили НБУ появиться на межбанке с гривневой интервенцией. Регулятор инициировал выкуп СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD. Это заморозило коррекцию цен «американца» и даже немного восстановило их до 26,16/26,19 UAH/USD, а регулятор пополнил «закрома» на $25,0 млн.

Судя по тому, что эти курсы оставались действующими до полудня, регулятор контролировал рынок именно до этого часа. Уход НБУ привел к возобновлению «медвежьего» тренда безналичного доллара, цена которого по состоянию на 12.10 упала к 26,13/26,15, а спустя 35 минут, до 26,12/26,14 UAH/USD. На этих же уровнях межбанк и игроки ушли на обеденный перерыв около 13.13 Киева.



После 14.00 цена доллара немного восстановилась, поднявшись к 26,13/26,16 UAH/USD, не изменяясь до 15.55 Киева. С указанного часа единичные покупки на пустеющем рынке поэтапно подняли цену «американца» до 26,16/26,19 UAH/USD.



Эти цены на опустевшем межбанке оставались действующими до самого закрытия сессии.



На цифре 26,16/26,19 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 02 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1610 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,79% с 28,0672 UAH/USD до 26,1610 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.08 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 марта, сохранив «медвежий» тренд, заметно потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, импортеры по-прежнему в основной массе отсутствовали на рынке, поскольку приобретенную на нем СКВ перечислять за границу было некуда – Запад был выходной.



Во-вторых, явное улучшение погодных условий стимулировало продажи СКВ агросектором ради гривни для закупки расходных материалов на весенне-полевые работы.



В-третьих, на рынке ощущался дефицит гривни. Судя по всему, Казначейство снова поскупилось, компенсируя НДС агросектору мизерными порциями. Об этом, в частности свидетельствует заметное (с уровня 49 016,3 млн. грн. к отметке 43 807,1 млн. грн.) падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро понедельника.



В-четвертых, снижение цены безналичного доллара было поддержано аналогичными настроениями на рынке наличных.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 апреля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, из-за выходного дня на Западе, упал приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке.



Во-вторых, как мы указали выше, на рынке по той же причине отсутствовали импортеры.



В-третьих, на межбанке остались по сути лишь резиденты, продававшие старые запасы СКВ ради гривни, не особенно увлекаясь объемами. При этом объем выкупа доллара НБУ по запросу наилучшего курса также был не очень заметным.



В-четвертых, как правило, по понедельникам рынок редко радует игроков ликвидностью.





Дата: 02 апреля 2018 г. 17.25



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,02/26,10 UAH/USD (с утра – 26,08-10/26,16-18 UAH/USD, к обеду - 26,05/26,15 UAH/USD)

€ – 32,15/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,48 UAH/EUR, к обеду - 32,20/32,45 UAH/EUR)

RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к обеду - 0,450/0,460 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ощутимой поддержки снижениями действующей цены. Дисконт был необходим из-за «медвежьего» тренда рынка доллара на межбанке, оказавший влияние на настроения клиентов «налички».



Около 12.41 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно понизились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось снова прибегнуть к ценовому дисконтированию.



Итоговое равновесие спроса и предложение не позволило сохранить обороты на хорошем уровне, констатировав их снижение, аккурат, на «четверку с несколькими минусами». Хуже, чем в пятницу.





Дата: 02 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,05/26,12 UAH/USD (с утра 26,10/26,18 UAH/USD, к полудню 26,00-03/26,08-12 UAH/USD)

€ 32,22/32,35 UAH/EUR (с утра 32,30/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,35 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 апреля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня в сопровождении низкой ликвидности.



До полудня преобладание клиентских оферов сохранилось, заставляя столичных дилеров снижать действующие цены ради равновесия покупок и продаж.



К 12.31 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении

действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне текущего и низколиквидного равновесия покупок и продаж: 26,00-03/26,08-12 UAH/USD, евро - 32,20/32,65 UAH/EUR.



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась незначительным повышением цен. Думаю, последнее стало следствием предфинишного подскока текущих цен безналичного доллара в сопровождении уже мизерной ликвидности.



Обороты, заслужив по итогам понедельника «тройку», констатировали некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 02 апреля 2018 г. на 16.45

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,07/26,20 UAH/USD (с утра - 26,11/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,20 UAH/USD)

€ – 32,09/32,43 UAH/EUR (с утра – 32,21/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,46/32,84 UAH/EUR)

RUB 0,449/0,457 UAH/RUB (с утра - 0,451/0,457 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,458 UAH/RUB)



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