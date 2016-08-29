После отскока /отскок ?.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:14
После отскока /отскок ?.
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 02 кві, 2018 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:16
вечером Запорожье подросло пов 26,05-26,20, скорее всего пошло топливо...и пофиг МБ
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:27
Re: Валютный рынок в контексте
....найширше - в обмінках Львова бачив 90/20 (зранку 90/30)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:42
Re: Валютный рынок в контексте
Интересно, кто к лету выиграет, те, кто слились в январе, спокойно ушли на полугодовое депо, гарантированно имея одну копейку к курсу в день, или те, кто играл на колебаниях? Кто-то ведет статистику выигрышей и потерь?
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:52
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