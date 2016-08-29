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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4734473547364737

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:14

  Den написав:Перес де Куэльяр Завтра отскок 15\30

После отскока /отскок ?.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 02 кві, 2018 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:16

вечером Запорожье подросло пов 26,05-26,20, скорее всего пошло топливо...и пофиг МБ
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:27

Re: Валютный рынок в контексте

....найширше - в обмінках Львова бачив 90/20 (зранку 90/30)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:42

Re: Валютный рынок в контексте

Интересно, кто к лету выиграет, те, кто слились в январе, спокойно ушли на полугодовое депо, гарантированно имея одну копейку к курсу в день, или те, кто играл на колебаниях? Кто-то ведет статистику выигрышей и потерь?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:52

  edvardd написав:вечером Запорожье подросло пов 26,05-26,20, скорее всего пошло топливо...и пофиг МБ
У Вас все таки прогноз на рост доллара,если спроса не было по 26.25 ,то куда отростем?Думается межбанк завтра вниз и наличка следом.
Перес де Куэльяр
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