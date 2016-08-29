Додано: Пон 02 кві, 2018 19:25

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в пятницу относительно доллара на 23,65 коп., на торгах понедельника укрепился на 14,60 коп., оказавшись на уровне 26,1610 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 02 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.



Очень рано, около 09.45, покидая виртуальную сферу, доллар упал в цене до 26,17/26,22, а спустя 40 минут, сохранив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,15/26,17 UAH/USD.

Эта динамика заставили НБУ появиться на межбанке с гривневой интервенцией. Регулятор инициировал выкуп СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD. Это заморозило коррекцию цен «американца» и даже немного восстановило их до 26,16/26,19 UAH/USD, а регулятор пополнил «закрома» на $25,0 млн.

Судя по тому, что эти курсы оставались действующими до полудня, регулятор контролировал рынок именно до этого часа. Уход НБУ привел к возобновлению «медвежьего» тренда безналичного доллара, цена которого по состоянию на 12.10 упала к 26,13/26,15, а спустя 35 минут, до 26,12/26,14 UAH/USD. На этих же уровнях межбанк и игроки ушли на обеденный перерыв около 13.13 Киева.



После 14.00 цена доллара немного восстановилась, поднявшись к 26,13/26,16 UAH/USD, не изменяясь до 15.55 Киева. С указанного часа единичные покупки на пустеющем рынке поэтапно подняли цену «американца» до 26,16/26,19 UAH/USD.



Эти цены на опустевшем МЕЖБАНКЕ оставались действующими до самого закрытия сессии.



На цифре 26,16/26,19 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 02 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1610 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,79% с 28,0672 UAH/USD до 26,1610 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.08 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 марта, сохранив «медвежий» тренд, заметно потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, импортеры по-прежнему в основной массе отсутствовали на рынке, поскольку приобретенную на нем СКВ перечислять за границу было некуда – Запад был выходной.



Во-вторых, явное улучшение погодных условий стимулировало продажи СКВ агросектором ради гривни для закупки расходных материалов на весенне-полевые работы.



В-третьих, на рынке ощущался дефицит гривни. Судя по всему, Казначейство снова поскупилось, компенсируя НДС агросектору мизерными порциями. Об этом, в частности свидетельствует заметное (с уровня 49 016,3 млн. грн. к отметке 43 807,1 млн. грн.) падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро понедельника.



В-четвертых, снижение цены безналичного доллара было поддержано аналогичными настроениями на рынке наличных.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 02 апреля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, из-за выходного дня на Западе, упал приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке.



Во-вторых, как мы указали выше, на рынке по той же причине отсутствовали импортеры.



В-третьих, на межбанке остались по сути лишь резиденты, продававшие старые запасы СКВ ради гривни, не особенно увлекаясь объемами. При этом объем выкупа доллара НБУ по запросу наилучшего курса также был не очень заметным.



В-четвертых, как правило, по понедельникам рынок редко радует игроков ликвидностью.







Торги 02 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая до обеда повторяла «медвежий» сюжет в «зеленой» секции межбанка, а потом, ближе к закрытию сессии, думаю, не без участия предфинишного отскока курса безналичной СКВ, продемонстрировала незначительное повышение цен наличного «американца».

В полном соответствии с алгоритмом фрагмента «курсовой пилы»: «два шага вниз – один вверх».



Исключение составил рынок Днепра, который с утра и до самого закрытия сессии продемонстрировал устойчивое снижение в наличных пара доллар-гривня и евро-гривня.

Не исключено, что клиенты наличного рынка Днепра имели представление о реальной ликвидности предфинишного «подскока дохлой кошки» на рынке «зеленого» безнала, не став следовать в кильватере этого «дутого» тренда.



Практически все рынки вышеперечисленных населенных пунктов завершили торги понедельника с потерями в итоговой ликвидности. Не спасло от потерь и равновесное завершение сессии отскока практически во всех городах. В этом контексте исключение составил рынок Запорожья, финишировавший с преобладанием клиентского спроса, что, разумеется, тоже не улучшило итоговую ликвидность.



Не исключено, своими потерями обороты наличного рынка с одной стороны обязаны пресловутому «синдрому понедельника, с другой, - «мокрой» погоде, охватившей центральные области страны.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 4,0-8,0 коп., офера потеряли 3,0-8,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» упали на 09-13,0 коп., позиция «предложение» понизилась на 13,0-15,0 коп.



Итак, наличный рынок в большинстве случаев послушно следовал за «зеленым» безналом, причем это движение в кильватере зачастую происходило довольно «слепо», не вдаваясь в подробности оборотов, сопровождавших разворот на валютном межбанке.

Не исключено, клиенты, формирующие курсовые хроники наличного рынка, просто перестраховывались, опасаясь смены тренда на вторничной сессии валютного межбанка, вослед за которым пойдет и наличный рынок.

Есть подозрение, что именно 02-го повторение маршрута безналичной пары доллар-гривня наличным рынком могло стать дополнительной причиной потерь в итоговой ликвидности наличного рынка в этот понедельник.



Впрочем, по порядку.



Торги 02 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,02/26,10 UAH/USD, евро – 32,15/32,450 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ощутимой поддержки снижениями действующей цены. Дисконт был необходим из-за «медвежьего» тренда рынка доллара на межбанке, оказавший влияние на настроения клиентов «налички».



Около 12.41 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно понизились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось снова прибегнуть к ценовому дисконтированию.



Итоговое равновесие спроса и предложение не позволило сохранить обороты на хорошем уровне, констатировав их снижение. Ликвидность сделок в мелкооптовом и розничном сегменте «налички» Днепра заслужив «четверку с минусом», констатировал ухудшение «очень хороших» показателей пятницы.



В течение понедельника биды розничного и мелкооптового наличного доллара в Днепре потеряли 6,0-8,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 13,0 коп., офера потеряли 15,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,02/26,10 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж на фоне перманентного снижения действующих цен, которого требовали настроения клиентов, сформированные «медвежьим» трендом безналичного доллара и мероприятия по сохранению равновесия спроса и предложения.



По состоянию на 12.40 на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «ниже средних».



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось снова прибегнуть к ценовому дисконтированию.



Итоговое равновесие спроса и предложение не спасло ликвидность торгов оптовыми количествами СКВ на хорошем уровне – по итогам дня оптовики поставили себе «четверку с тремя минусами», констатировав снижение показателей пятницы.



На протяжении 02 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли 6,0-8,0 коп., офера стали ниже на столько же.



По сравнению с закрытием 30 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 13,0 коп., офера потеряли 15,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 апреля уровнями 32,15/32,45 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечное снижение бидов на фоне трехкопеечной потери

оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 02 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовалось дисконтировать действующие цены, отвечая на радикальное снижение курса «зеленого» безнала, а ближе к финишу сессии, следуя за настроениями клиентов, «впечатлившихся» предфинишным отскоком безналичной СКВ, приподнимать текущие цены.



Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до пребывавшей в течение низколиквидной европейской сессии форекса в состоянии разнополярных размашистых колебаний и подобием роста пары евро-доллар мирового форекса, которые к открытию торгов в США сменились заметной коррекцией евро на фоне укрепления доллара из-за очевидного снижения аппетитов к риску. Напомним, Европа 02-го продолжал отмечать католическую Пасху, обеспечивая «сиротскую» ликвидность сделок в паре евро-доллар.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2317 к отметке $1,2301 констатировав внутридневное его снижение на 16 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отнеслись к этой потери, учтя в большей степени внутридневное падение наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 02 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2320, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала рамки диапазона $1,2315-1,2318, инициировав с открытия европейской сессии форекса ралли, которое вначале подняло пару до $1,2330, где она пребывала до 14.30 Киева. Новый рост поднял парe евро-доллар около 15.00 Киева к $1,2343, где она, впрочем, не задержалась, а в два приема обвалилась к $1,2301 по состоянию на 18.00.



На этом злоключения пары евро-доллар не исчерпались, и к 18.40 она оказалась в диапазоне $1,2285-1,2290, который не покидала до 19.30 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США слабо опускается в паре с евро в ходе торгов в понедельник на фоне низкой активности торгов.



Евро торгуется к 15.05 Киева в районе $1,2342 против $1,2324 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к этому времени в районе ¥131,17 по сравнению со 130,98 иены в предыдущий день торгов.



Курс доллара составляет ¥106,27 против ¥106,28 в пятницу.



Отмечается, что рынки США, большинства стран Европы и ряда государств Азии были закрыты в пятницу, а в понедельник европейские торговые площадки по-прежнему не будут работать в связи с празднованием Пасхи.

Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,2%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,1%.



В марте ICE Dollar опустился на 0,5%, с начала текущего года его снижение составляет 2,1%.



Между тем в понедельник британский фунт дорожает ко всем основным валютам мира. К доллару его рост составляет 0,4%, к евро - 0,3%.



Южнокорейская вона в паре с долларом подскочила на 0,7%, до рекордного уровня с 2014 года на словах спецпредставителя Китая в Южной Корее Яня Цзеци о том, что вскоре могут последовать заметные улучшения в отношениях между двумя странами по экономическим вопросам.



После 16.20 Киева пара доллар-иена остается над уровнем ¥106,00. Ранее пара попыталась подрасти более активно, но столкнулась с сопротивлением в области ¥106.40. Впрочем, в районе 106.10 проходит 21-дневная sma, которая формирует промежуточную поддержку. В целом торги продолжают оставаться чрезвычайно тонкими, поскольку Европа все еще празднует 02-го Пасху. В понедельник США опубликуют производственный ISM.



Уровни сопротивления в паре доллар-иена ожидаются на ¥107,02, ¥107,31 и ¥107,58, поддержки – на ¥106,12, ¥105,92 и ¥104,56.



Евро остается около дневных максимумов $1,330, так как доллар США снижается на фоне роста вероятности развязывания торговой войны между США и Китаем. Индекс доллара тестирует ключевую поддержку на 90.00 пунктов.



Рынки Европы закрыты по случаю празднования Пасхи, во время американской сессии США опубликуют индекс производственной активности от ISM. Уровни сопротивления отмечены на $1,2477, $1,2537 и $1,2557, уровни поддержки проходят на $1,2282, $1,2241.



Как мы указали выше, в понедельник Европа продолжила празднование католической Пасхи, европейские банки и биржи были закрыты. На этом фоне пара евро-доллар продолжает стоять на месте, в узком диапазоне $1,2285-1,2350. Причем $1,2350 – это середина диапазона $1,2150-1,2550, в котором пара находится уже 2,5 месяца.



Как и прежде, пока не видно не только факторов, которые могли бы вывести пару из этого почти квартального диапазона, но доселе непонятно, что сможет сдвинуть пару локально, из середины диапазона. Во всяком случае, вышедшие в понедельник данные по индексу менеджеров по закупкам в промышленности США за март драйвером движения выступить не смогли. Индекс упал чуть сильнее, чем ожидалось, с 60,8 до 59,3 (прогноз 60,0). Но при этом следует иметь в виду, что предыдущее значение 60,8 за февраль было максимумом с мая 2004 года. То есть, таких позитивных настроений у промышленников США не было уже 14 лет.



С другой стороны, чем выше оптимизм, тем «больнее» потом будет его падение. А если исходить из того, что фондовые рынки, как правило, более гибко реагируют на перспективы будущего, то ситуация выглядит довольно тревожной.



Индекс Dow Jones остается близким к поддержке 23500 пункта, в понедельник наблюдается падение на 2,10% по состоянию на 19.33 Киева, в моменте значение по индексу 23597 пунктов. Очевидно, что если обвал на рынках продолжится, а экономика США затем войдет в рецессию, это приведет, в конечном счете, к росту курса доллара.



И даже локально, если индексы начнут падать, это окажет давление на пару евро-доллар.



Однако, не стоит торопиться «отпевать» Dow Jones и прочие американские фондовые индексы.



Полагаем, что и фондовые рынки и пара евро-доллар на этой неделе могут попасть под давление, в частности, мы по-прежнему ждем падения евро-доллара в район $1,215-1,220. А потом позитивная статистика по экономике США этой недели и осознание рынком того, что ситуация в экономике США по-прежнему благоприятная, приведут к отскоку вверх на рынках и восстановлению аппетитов к риску. Обвалы рынкам еще предстоят, но, думается, не в самые ближайшие месяцы.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,15/32,45 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне трехкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 02 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с тремя минусами», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по понизившемуся на 15,0 коп.

с закрытия пятницы спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 апреля по спросу и по предложению не изменились.



Пассивность импортеров, которым из-за пасхальных выходных перечислять купленную СКВ на украинском межбанке было некуда, а также ввиду заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетов НБУ, предопределили «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара.



Преобладание предложения СКВ на межбанке было настолько заметным, что вызвало гривневые интервенции регулятора, инициировавшего скупку долларовых излишков по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD, ненадолго остановив коррекцию «американца» и пополнив резервы на 25,0 млн..



На торгах 03-го на межбанке, согласно правилам торгов, не появится отложенное с пятницы и понедельника предложение экспортной выручки, она придет на рынок лишь в среду.

Несколько раньше здесь могут появиться нерезиденты, привлеченные локальными низами цен «американца» и начать скупки СКВ в рамках сезона репатриации дивидендов.



Остается открытым вопрос гривневой ликвидности, падение которой в понедельник (судя по динамике остатков в нацвалюте), может спровоцировать «щедрость» Казначейства.



Меж тем, полагаю, опасения, что во вторник скудность предложения СКВ из-за длинных выходных в Европе и начала скупки СКВ «варягами» может расшатать валютный межбанк, представляется, преувеличены. Несмотря на выросший с апреля до $7,0 млн. объем репатриации дивидендов.



Полагаю, над рынком будет довлеть появлением там изрядного (за два дня) предложения экспортной выручки из-за рубежа. Разумеется, экспортеры, несмотря на «обязательность» «поделиться» с рынком частью выручки, постараются превентивно поднять цены и лишь после этого инициировать продажи, но офера останутся реальными, как, впрочем, и продажи. А «бодрящий» рынок незначительный курсовой отскок безналичного «американца» после двух сессий падений, вряд ли покажется катастрофой. Особенно, на фоне высоковероятного сохранения на вторничной сессии межбанка довольно скромных объемов торгов.



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