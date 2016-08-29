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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 кві, 2018 19:33
ЗВР на 1 марта - 18 416 млн.дол
На 1 апреля по моим прикидкам ЗВР просядут примерно на 300 млн.дол.
НБУ на аукционах за март купил - 210 млн
выходом запроса наилучшего курса НБУ купил в итоге - 140 млн
Было размещение ОВГЗ на 670 млн.дол
Итого поступления - 1020 млн.до
Выплаты по внешним обязательствам в этом месяце $667 млн и $663 млн по внутренним ( ОВГЗ ) что в сумме составляет $1330 млн
Отрицательное сальдо 310 млн.дол
Живите своим умом!
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Додано: Пон 02 кві, 2018 19:33
edvardd написав:
вечером Запорожье подросло пов 26,05-26,20, скорее всего пошло топливо
...и пофиг МБ
Пошли выплаты зарплат...
п.с . и появиться со среды маленькой лавиной , не плаченная 1 ,2 и 3 -го .
п.п.с. в субботу утром , был шокирован, в Варусе , практически полным отсутствием покупателей, тоесть , народ всё потратил в ноль
Востаннє редагувалось Vadim V
в Пон 02 кві, 2018 19:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 20:11
zzzzzz написав:
ЗВР на 1 марта - 18 416 млн.дол
На 1 апреля по моим прикидкам ЗВР просядут примерно на 300 млн.дол.
НБУ на аукционах за март купил - 210 млн
выходом запроса наилучшего курса НБУ купил в итоге - 140 млн
Было размещение ОВГЗ на 670 млн.дол
Итого поступления - 1020 млн.до
Выплаты по внешним обязательствам в этом месяце $667 млн и $663 млн по внутренним ( ОВГЗ ) что в сумме составляет $1330 млн
Отрицательное сальдо 310 млн.дол
А в апреле выплаты составляют "аж" 0,38 млн, так исходя из вами написанного, ЗВР должны подпрыгнуть на теже 300, а то и более млн.
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