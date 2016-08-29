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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4735473647374738

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:33

ЗВР на 1 марта - 18 416 млн.дол

На 1 апреля по моим прикидкам ЗВР просядут примерно на 300 млн.дол.

НБУ на аукционах за март купил - 210 млн
выходом запроса наилучшего курса НБУ купил в итоге - 140 млн
Было размещение ОВГЗ на 670 млн.дол
Итого поступления - 1020 млн.до

Выплаты по внешним обязательствам в этом месяце $667 млн и $663 млн по внутренним ( ОВГЗ ) что в сумме составляет $1330 млн

Отрицательное сальдо 310 млн.дол
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:33

  edvardd написав:вечером Запорожье подросло пов 26,05-26,20, скорее всего пошло топливо...и пофиг МБ

Пошли выплаты зарплат...
п.с . и появиться со среды маленькой лавиной , не плаченная 1 ,2 и 3 -го .
п.п.с. в субботу утром , был шокирован, в Варусе , практически полным отсутствием покупателей, тоесть , народ всё потратил в ноль :(
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 02 кві, 2018 19:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:33

  Долярчик написав:...а чи розглядає, шановне панство, цей тиждень, як найоптимальний період для затарювання "нікому непотрібного"? - чи після Великодня "свято міцної гривні" продовжиться?


Вторник на МБ диета (по ликвидности), но в среду там появится отложенная с 30-02-го СКВ....Не считая вторничных поступлений. Думаю, будет нескучно.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:35

  Долярчик написав:...а чи розглядає, шановне панство, цей тиждень, як найоптимальний період для затарювання "нікому непотрібного"? - чи після Великодня "свято міцної гривні" продовжиться?

Эх,где ж столько грн.взять ,что б каждую неделю "нікому непотрібного" скупать :D
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:47

  сірий написав:
  Долярчик написав:...а чи розглядає, шановне панство, цей тиждень, як найоптимальний період для затарювання "нікому непотрібного"? - чи після Великодня "свято міцної гривні" продовжиться?

Эх,где ж столько грн.взять ,что б каждую неделю "нікому непотрібного" скупать :D


З 5-го по 13 буде гривні (вагон і "тележка")... Підставляй мішки... :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:51

  дядя Caша написав:
  Долярчик написав:...а чи розглядає, шановне панство, цей тиждень, як найоптимальний період для затарювання "нікому непотрібного"? - чи після Великодня "свято міцної гривні" продовжиться?


Вторник на МБ диета (по ликвидности), но в среду там появится отложенная с 30-02-го СКВ....Не считая вторничных поступлений. Думаю, будет нескучно.

US

МБ закрылся 17/22
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:03

  w_bufett написав:
  сірий написав:
  Долярчик написав:...а чи розглядає, шановне панство, цей тиждень, як найоптимальний період для затарювання "нікому непотрібного"? - чи після Великодня "свято міцної гривні" продовжиться?

Эх,где ж столько грн.взять ,что б каждую неделю "нікому непотрібного" скупать :D


З 5-го по 13 буде гривні (вагон і "тележка")... Підставляй мішки... :shock:

Пенсия :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:11

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:ЗВР на 1 марта - 18 416 млн.дол

На 1 апреля по моим прикидкам ЗВР просядут примерно на 300 млн.дол.

НБУ на аукционах за март купил - 210 млн
выходом запроса наилучшего курса НБУ купил в итоге - 140 млн
Было размещение ОВГЗ на 670 млн.дол
Итого поступления - 1020 млн.до

Выплаты по внешним обязательствам в этом месяце $667 млн и $663 млн по внутренним ( ОВГЗ ) что в сумме составляет $1330 млн

Отрицательное сальдо 310 млн.дол


А в апреле выплаты составляют "аж" 0,38 млн, так исходя из вами написанного, ЗВР должны подпрыгнуть на теже 300, а то и более млн.
edgar_po
 
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