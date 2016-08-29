Vlad442 написав:Интересно, кто к лету выиграет, те, кто слились в январе, спокойно ушли на полугодовое депо, гарантированно имея одну копейку к курсу в день, или те, кто играл на колебаниях? Кто-то ведет статистику выигрышей и потерь?
Лучше стабильно работать на валютный экспорт, а игра на выручке это так, приятный бонус.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Вкладчик1234 написав:Так с помощью сотни баксов и пару тысяч грн, и 2х участников можно нарисовать любой курс?
Сегодняшние минимальные обороты - около $160 млн. Текущие котировки под конец сессии действительно можно нарисовать любые, но для рисования средневзвешенного понадобилась бы сотня миллионов баксов каждый день. Для такого творчества резервов маловато.
Я надіюсь ми не розглядаємо варіант, переливання із пустого в порожнє? Ви нам розкажете хто ці продавці і покупці?
Vlad442 написав:Интересно, кто к лету выиграет, те, кто слились в январе, спокойно ушли на полугодовое депо, гарантированно имея одну копейку к курсу в день, или те, кто играл на колебаниях? Кто-то ведет статистику выигрышей и потерь?
Лучше стабильно работать на валютный экспорт, а игра на выручке это так, приятный бонус.
Якщо для Вас 50 копійок - це просто копійки, для когось "нова машина"
zzzzzz написав:Что-бы они "подпрыгнули" НБУ должен купить эти 300 млн на МБ
Из чего они покупали в марте? В апреле передумают излишки покупать, так по вашей логике? Тогда курс 25 нам обеспечен. Или излишки будут импортеры выкупать в апреле, наверное у них продажи попрут?
Цитата за 2013 год (дежавю)
«Сейчас нужно заплатить МВФ 1,3 миллиарда долларов из тех 6 миллиардов долларов, которые необходимо отдать в этом году. Надо заплатить за апрель за 800 миллионов кубометров газа Москве, а это порядка 3 миллиардов долларов. Таким образом, сейчас, в мае, нужно выплатить очень большую сумму – почти 4 миллиарда долларов. А их нет. На счетах казначейства по состоянию на 5 мая было около 6 миллиардов гривен (это меньше 1 миллиарда долларов)», – рассказал экономист.
Во-вторых, по словам Соскина, у Украины крайне мало золотовалютных запасов, причем никто не знает их структуры: сколько реальной валюты и золота, сколько – ценных бумаг, акций.
«Продолжается падение доходов по торговле, импорт значительно превышает экспорт товаров и услуг, практически прекратилось поступление прямых и портфельных инвестиций в страну. Потому в апреле будет отрицательное сальдо платежного баланса», – отметил эксперт.
Учитывая перечисленные факторы, плюс падение ВВП и промышленного производства, по прогнозу Соскина, можно ожидать, что гривна стабильной не будет. Кроме того, Национальный банк печатал наличную гривну в апреле и будет печатать в мае, так что украинской валюты становится больше, а ликвидных ресурсов, которые ее поддерживают, все меньше, пояснил экономист.
Исходя из этого, он считает, что украинская валюта в летние месяцы будет держаться только за счет сельского хозяйства и туристов.
«До августа-сентября гривна будет удерживаться буквально на каких-то «ниточках». На каком уровне будет курс, будет зависеть от ситуации. Но улучшения ожидать не стоит. Правительство увеличивает пенсии, финансирование социальных популистских программ, растет налоговое бремя. Так натягивается пружина, и если она разорвется, и начнется мощнейшая девальвационно-инфляционная спираль, гривна легко может упасть до 12. А если власть будет проводить такую же монетарную политику, как сейчас, то может и до 20 обвалиться», – предостерег эксперт. Ссылка на источник: http://visnyk.zp.ua/
zzzzzz написав:Что-бы они "подпрыгнули" НБУ должен купить эти 300 млн на МБ
Из чего они покупали в марте? В апреле передумают излишки покупать, так по вашей логике? Тогда курс 25 нам обеспечен. Или излишки будут импортеры выкупать в апреле, наверное у них продажи попрут?
Будет или не будет НБУ выкупать будем смотреть. Цены на металлы уже начали проседать , а это снижение экспортной выручки. А еще висит куча невыплаченных дивидендов перед нерезидентами.Там одному Ахметову надо около 1 млрд долларов вывести из Украины на свои офшорные компании.