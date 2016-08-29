Додано: Пон 02 кві, 2018 20:59

edgar_po написав: zzzzzz написав: Что-бы они "подпрыгнули" НБУ должен купить эти 300 млн на МБ Что-бы они "подпрыгнули" НБУ должен купить эти 300 млн на МБ

Из чего они покупали в марте? В апреле передумают излишки покупать, так по вашей логике? Тогда курс 25 нам обеспечен. Или излишки будут импортеры выкупать в апреле, наверное у них продажи попрут? Из чего они покупали в марте? В апреле передумают излишки покупать, так по вашей логике? Тогда курс 25 нам обеспечен. Или излишки будут импортеры выкупать в апреле, наверное у них продажи попрут?

Цитата за 2013 год («Сейчас нужно заплатить МВФ 1,3 миллиарда долларов из тех 6 миллиардов долларов, которые необходимо отдать в этом году. Надо заплатить за апрель за 800 миллионов кубометров газа Москве, а это порядка 3 миллиардов долларов. Таким образом, сейчас, в мае, нужно выплатить очень большую сумму – почти 4 миллиарда долларов. А их нет. На счетах казначейства по состоянию на 5 мая было около 6 миллиардов гривен (это меньше 1 миллиарда долларов)», – рассказал экономист.Во-вторых, по словам Соскина, у Украины крайне мало золотовалютных запасов, причем никто не знает их структуры: сколько реальной валюты и золота, сколько – ценных бумаг, акций.В-третьих, дестабилизирует гривну отрицательное сальдо платежного баланса.Учитывая перечисленные факторы, плюс падение ВВП и промышленного производства, по прогнозу Соскина, можно ожидать, что гривна стабильной не будет. Кроме того, Национальный банк печатал наличную гривну в апреле и будет печатать в мае, так что украинской валюты становится больше, а ликвидных ресурсов, которые ее поддерживают, все меньше, пояснил экономист.Исходя из этого, он считает, что украинская валюта в летние месяцы будет держаться только за счет сельского хозяйства и туристов.«До августа-сентября гривна будет удерживаться буквально на каких-то «ниточках». На каком уровне будет курс, будет зависеть от ситуации. Но улучшения ожидать не стоит. Правительство увеличивает пенсии, финансирование социальных популистских программ, растет налоговое бремя. Так натягивается пружина, и если она разорвется, и начнется мощнейшая девальвационно-инфляционная спираль, гривна легко может упасть до 12. А если власть будет проводить такую же монетарную политику, как сейчас, то может и до 20 обвалиться», – предостерег эксперт.Ссылка на источник: