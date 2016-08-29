RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4737473847394740>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:27

Re: Валютный рынок в контексте

А шт такое?
Опять вся гривна физически испарилась? :shock: :lol:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 774
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:29

  Vlad442 написав:Интересно, кто к лету выиграет, те, кто слились в январе, спокойно ушли на полугодовое депо, гарантированно имея одну копейку к курсу в день, или те, кто играл на колебаниях? Кто-то ведет статистику выигрышей и потерь?


Лучше стабильно работать на валютный экспорт, а игра на выручке это так, приятный бонус.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 774
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:32

  Сибарит написав:
  Вкладчик1234 написав:Так с помощью сотни баксов и пару тысяч грн, и 2х участников можно нарисовать любой курс?

Сегодняшние минимальные обороты - около $160 млн.
Текущие котировки под конец сессии действительно можно нарисовать любые, но для рисования средневзвешенного понадобилась бы сотня миллионов баксов каждый день. Для такого творчества резервов маловато.


Я надіюсь ми не розглядаємо варіант, переливання із пустого в порожнє?
Ви нам розкажете хто ці продавці і покупці?
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 21.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:43

  Captain Obvious написав:
  Vlad442 написав:Интересно, кто к лету выиграет, те, кто слились в январе, спокойно ушли на полугодовое депо, гарантированно имея одну копейку к курсу в день, или те, кто играл на колебаниях? Кто-то ведет статистику выигрышей и потерь?


Лучше стабильно работать на валютный экспорт, а игра на выручке это так, приятный бонус.


Якщо для Вас 50 копійок - це просто копійки, для когось "нова машина" 8)
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 21.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:44

  сірий написав: Эх,где ж столько грн.взять ,что б каждую неделю "нікому непотрібного" скупать

Ну где-то же берут регулярно, и Витя в своё время тоже годами брал, что-бы "Павосемь" держать. Видимо по одной протоптанной скользкой тропинке идут. Если так, то чем всё закончится мы уже знаем.
Вовка-тренер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 18.08.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:44

  edgar_po написав:
  zzzzzz написав:ЗВР на 1 марта - 18 416 млн.дол

На 1 апреля по моим прикидкам ЗВР просядут примерно на 300 млн.дол.

НБУ на аукционах за март купил - 210 млн
выходом запроса наилучшего курса НБУ купил в итоге - 140 млн
Было размещение ОВГЗ на 670 млн.дол
Итого поступления - 1020 млн.до

Выплаты по внешним обязательствам в этом месяце $667 млн и $663 млн по внутренним ( ОВГЗ ) что в сумме составляет $1330 млн

Отрицательное сальдо 310 млн.дол


А в апреле выплаты составляют "аж" 0,38 млн, так исходя из вами написанного, ЗВР должны подпрыгнуть на теже 300, а то и более млн.


Что-бы они "подпрыгнули" НБУ должен купить эти 300 млн на МБ
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26815
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2587 раз.
Подякували: 3628 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:51

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Что-бы они "подпрыгнули" НБУ должен купить эти 300 млн на МБ

Из чего они покупали в марте? В апреле передумают излишки покупать, так по вашей логике? Тогда курс 25 нам обеспечен. Или излишки будут импортеры выкупать в апреле, наверное у них продажи попрут?
edgar_po
 
Повідомлень: 37
З нами з: 09.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:56

  Вовка-тренер написав:
  сірий написав: Эх,где ж столько грн.взять ,что б каждую неделю "нікому непотрібного" скупать

Ну где-то же берут регулярно, и Витя в своё время тоже годами брал, что-бы "Павосемь" держать. Видимо по одной протоптанной скользкой тропинке идут. Если так, то чем всё закончится мы уже знаем.

Мы к нему уверенно идём и нам его не избежать -ДЕФОЛТА :mrgreen:
P.S-Возможно это демонстративный шантаж.-"А куда вы денетесь,наши дорогие зарубежные товарищи" :twisted:Полюбите и таких :twisted:
Востаннє редагувалось сірий в Пон 02 кві, 2018 21:02, всього редагувалось 4 разів.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 806
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1110 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:59

  edgar_po написав:
  zzzzzz написав:Что-бы они "подпрыгнули" НБУ должен купить эти 300 млн на МБ

Из чего они покупали в марте? В апреле передумают излишки покупать, так по вашей логике? Тогда курс 25 нам обеспечен. Или излишки будут импортеры выкупать в апреле, наверное у них продажи попрут?


Цитата за 2013 год (дежавю)

«Сейчас нужно заплатить МВФ 1,3 миллиарда долларов из тех 6 миллиардов долларов, которые необходимо отдать в этом году. Надо заплатить за апрель за 800 миллионов кубометров газа Москве, а это порядка 3 миллиардов долларов. Таким образом, сейчас, в мае, нужно выплатить очень большую сумму – почти 4 миллиарда долларов. А их нет. На счетах казначейства по состоянию на 5 мая было около 6 миллиардов гривен (это меньше 1 миллиарда долларов)», – рассказал экономист.

Во-вторых, по словам Соскина, у Украины крайне мало золотовалютных запасов, причем никто не знает их структуры: сколько реальной валюты и золота, сколько – ценных бумаг, акций.

В-третьих, дестабилизирует гривну отрицательное сальдо платежного баланса.

«Продолжается падение доходов по торговле, импорт значительно превышает экспорт товаров и услуг, практически прекратилось поступление прямых и портфельных инвестиций в страну. Потому в апреле будет отрицательное сальдо платежного баланса», – отметил эксперт.

Учитывая перечисленные факторы, плюс падение ВВП и промышленного производства, по прогнозу Соскина, можно ожидать, что гривна стабильной не будет. Кроме того, Национальный банк печатал наличную гривну в апреле и будет печатать в мае, так что украинской валюты становится больше, а ликвидных ресурсов, которые ее поддерживают, все меньше, пояснил экономист.

Исходя из этого, он считает, что украинская валюта в летние месяцы будет держаться только за счет сельского хозяйства и туристов.

«До августа-сентября гривна будет удерживаться буквально на каких-то «ниточках». На каком уровне будет курс, будет зависеть от ситуации. Но улучшения ожидать не стоит. Правительство увеличивает пенсии, финансирование социальных популистских программ, растет налоговое бремя. Так натягивается пружина, и если она разорвется, и начнется мощнейшая девальвационно-инфляционная спираль, гривна легко может упасть до 12. А если власть будет проводить такую же монетарную политику, как сейчас, то может и до 20 обвалиться», – предостерег эксперт.
Ссылка на источник: http://visnyk.zp.ua/
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 21.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:05

  edgar_po написав:
  zzzzzz написав:Что-бы они "подпрыгнули" НБУ должен купить эти 300 млн на МБ

Из чего они покупали в марте? В апреле передумают излишки покупать, так по вашей логике? Тогда курс 25 нам обеспечен. Или излишки будут импортеры выкупать в апреле, наверное у них продажи попрут?



Будет или не будет НБУ выкупать будем смотреть.
Цены на металлы уже начали проседать , а это снижение экспортной выручки.
А еще висит куча невыплаченных дивидендов перед нерезидентами.Там одному Ахметову надо около 1 млрд долларов вывести из Украины на свои офшорные компании.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26815
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2587 раз.
Подякували: 3628 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4737473847394740>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, chuk_72 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1122, 1123, 1124
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11238 1185951
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 21:50
antey1969
Валютный рынок в мире 1 ... 611, 612, 613
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6128 1299289
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 21:18
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.