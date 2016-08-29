Додано: Пон 02 кві, 2018 21:17

edgar_po написав: zzzzzz написав: Цены на металлы уже начали проседать , а это снижение экспортной выручки.

А еще висит куча невыплаченных дивидендов перед нерезидентами.Там одному Ахметову надо около 1 млрд долларов вывести из Украины на свои офшорные компании. Цены на металлы уже начали проседать , а это снижение экспортной выручки.А еще висит куча невыплаченных дивидендов перед нерезидентами.Там одному Ахметову надо около 1 млрд долларов вывести из Украины на свои офшорные компании.

И какие прогнозы? Будет Ахметов по 30 или по 40 выводить? А плохо Яше не станет от такого вывода? И какие прогнозы? Будет Ахметов по 30 или по 40 выводить? А плохо Яше не станет от такого вывода?

Прогнозы по ценам на металлы напрямую связаны с ростом мирового ВВП и поднятием ключевой ставки ФРС.Ахметов будет выводить по любому курсу.Проседание от 28,5 до 26 было вызвано не ростом экономики, а действиями НБУ и спекуляциями с ОВГЗ.Если б НБУ не поднял ставку то вряд-ли курс так резко просел.Поймите национальная валюта должны укрепляться когда растет экономика гос-ва а не какие-то дядьки на Банковой издают постанову о поднятии ключевой ставки.А вот как-раз рост учетной ставки НБУ притормозит инфляцию, но так же и рост ВВП.