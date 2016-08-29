zzzzzz написав:Цены на металлы уже начали проседать , а это снижение экспортной выручки. А еще висит куча невыплаченных дивидендов перед нерезидентами.Там одному Ахметову надо около 1 млрд долларов вывести из Украины на свои офшорные компании.
И какие прогнозы? Будет Ахметов по 30 или по 40 выводить? А плохо Яше не станет от такого вывода?
сірий написав: Мы к нему уверенно идём и нам его не избежать -ДЕФОЛТА P.S-Возможно это демонстративный шантаж.-"А куда вы денетесь,наши дорогие зарубежные товарищи" Полюбите и таких
А вдруг зеркально повторят финал, раз пока по подобному сценарию идут. Ну то есть сначала текущий курс умножат на пять, потом немного откатят обратно для успокоения народа, и будут хором орать: "Остановитесь!!! Экономика не выдержит! Дефолт!". Но в результате экономика выдерживает, дефолта не случается, а курс продолжает постепенно расти... или не постепенно- как повезёт : )
zzzzzz написав:Цены на металлы уже начали проседать , а это снижение экспортной выручки. А еще висит куча невыплаченных дивидендов перед нерезидентами.Там одному Ахметову надо около 1 млрд долларов вывести из Украины на свои офшорные компании.
И какие прогнозы? Будет Ахметов по 30 или по 40 выводить? А плохо Яше не станет от такого вывода?
Прогнозы по ценам на металлы напрямую связаны с ростом мирового ВВП и поднятием ключевой ставки ФРС. Ахметов будет выводить по любому курсу. Проседание от 28,5 до 26 было вызвано не ростом экономики, а действиями НБУ и спекуляциями с ОВГЗ.
Если б НБУ не поднял ставку то вряд-ли курс так резко просел.Поймите национальная валюта должны укрепляться когда растет экономика гос-ва а не какие-то дядьки на Банковой издают постанову о поднятии ключевой ставки.А вот как-раз рост учетной ставки НБУ притормозит инфляцию, но так же и рост ВВП.
zzzzzz написав:Что-бы они "подпрыгнули" НБУ должен купить эти 300 млн на МБ
Из чего они покупали в марте? В апреле передумают излишки покупать, так по вашей логике? Тогда курс 25 нам обеспечен. Или излишки будут импортеры выкупать в апреле, наверное у них продажи попрут?
Будет или не будет НБУ выкупать будем смотреть. Цены на металлы уже начали проседать , а это снижение экспортной выручки. А еще висит куча невыплаченных дивидендов перед нерезидентами.Там одному Ахметову надо около 1 млрд долларов вывести из Украины на свои офшорные компании.
С вами категорически согласен. Но! Все это только после выборов!!!!
zzzzzz написав:Прогнозы по ценам на металлы напрямую связаны с ростом мирового ВВП и поднятием ключевой ставки ФРС. Ахметов будет выводить по любому курсу. Проседание от 28,5 до 26 было вызвано не ростом экономики, а действиями НБУ и спекуляциями с ОВГЗ.
Если б НБУ не поднял ставку то вряд-ли курс так резко просел.Поймите национальная валюта должны укрепляться когда растет экономика гос-ва а не какие-то дядьки на Банковой издают постанову о поднятии ключевой ставки.А вот как-раз рост учетной ставки НБУ притормозит инфляцию, но так же и рост ВВП.
Qwerty написав: Вчера сдал соточку "на хлебушек" по 26,52 в основной харьковской он-лайн обменке, а сегодня пока только 26,46...тут на подходе 25 число и надо гасить в ноль "рабочий кредит" по приватовской карте, а там сумма приличная за 55 дней набежала, на фоне роста МБ хочется хотя бы 26.80
До 25 еще все сильно поменяется. Возможно Вам повезет ☺
Помінялося в меншу сторону...Здавав по 26,20,щоб погасити картки...Та ще й закинув на них штучку зелених для викупу квитків на фінал Ліги чемпіонів,що відбудеться в травні в Києві.УЄФА буде проводити розіграш квитків на початку квітня.
я конечно вину свою признаю, дал Вам надежду, но в оправдание: я же написал "возможно"[/quote]
У цього чоловiка була нагода злити на потреби по 50-60/,мабуть не слiдкував за нашими бесiдами на гiлцi.[/quote] Якщо мова про мене,то я читаю форум з запізненням на неділю,а то й десять днів...Як роман!Зрозуміло,що у вільний час.Зливати по 26,20 чи по 26,60 не грає для мене абсолютно ніякої ролі!Ні багатшим,ні біднішим я від цього не стану.А час витрачений на відслідковування і якісь дії дорогого вартує.До речі як і репутація!Колись Калягін в одному фільмі добре сказав - щоб багато заробляти,треба багато витрачати.
сірий написав: Мы к нему уверенно идём и нам его не избежать -ДЕФОЛТА P.S-Возможно это демонстративный шантаж.-"А куда вы денетесь,наши дорогие зарубежные товарищи" Полюбите и таких
А вдруг зеркально повторят финал, раз пока по подобному сценарию идут. Ну то есть сначала текущий курс умножат на пять, потом немного откатят обратно для успокоения народа, и будут хором орать: "Остановитесь!!! Экономика не выдержит! Дефолт!". Но в результате экономика выдерживает, дефолта не случается, а курс продолжает постепенно расти... или не постепенно- как повезёт : )
сірий написав: Мы к нему уверенно идём и нам его не избежать -ДЕФОЛТА P.S-Возможно это демонстративный шантаж.-"А куда вы денетесь,наши дорогие зарубежные товарищи" Полюбите и таких
А вдруг зеркально повторят финал, раз пока по подобному сценарию идут. Ну то есть сначала текущий курс умножат на пять, потом немного откатят обратно для успокоения народа, и будут хором орать: "Остановитесь!!! Экономика не выдержит! Дефолт!". Но в результате экономика выдерживает, дефолта не случается, а курс продолжает постепенно расти... или не постепенно- как повезёт : )
"Астанавитесь" - не раскачивайте лодку...
"Не раскачивайте лодку" - это с рашки.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......