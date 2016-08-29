Додано: Вів 03 кві, 2018 09:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 43 807,1 млн. грн. к отметке 42 670,0 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро вторника масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 31,90/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 02 апреля по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 02 апреля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2305, повысившись до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2321 на открытии торгов в Европе.



Дата: 03 апреля 2018 г. на 09.55



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,10/26,20 UAH/USD

€ – 32,20/32,41 UAH/EUR

RUB – 0,449/0,456 UAH/RUB



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