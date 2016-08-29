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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4739474047414742>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:54

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку.Судячи як вiдкрились Банки ,то налаштованi приймати зелений пiд 26.

Це поки так, вихідні вчора відпрацювали занадто, тепер повертаємось в реалії :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:57

  twin написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку.Судячи як вiдкрились Банки ,то налаштованi приймати зелений пiд 26.

Це поки так, вихідні вчора відпрацювали занадто, тепер повертаємось в реалії :wink:
На мiжбанку,задрали мабуть треба комусь злити повище.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 43 807,1 млн. грн. к отметке 42 670,0 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро вторника масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.

Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 31,90/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 02 апреля по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 15,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 02 апреля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2305, повысившись до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2321 на открытии торгов в Европе.

Дата: 03 апреля 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,10/26,20 UAH/USD
€ – 32,20/32,41 UAH/EUR
RUB – 0,449/0,456 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:08

Привет из Днепра-2

Меж тем, довольно рано (около 10.06 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно повысились, оказавшись на отметке 26,25/26,30 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:09

  Перес де Куэльяр написав:
  twin написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку.Судячи як вiдкрились Банки ,то налаштованi приймати зелений пiд 26.

Це поки так, вихідні вчора відпрацювали занадто, тепер повертаємось в реалії :wink:
На мiжбанку,задрали мабуть треба комусь злити повище.


Сливать будут завтра, сегодня нерезы рулят.

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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:41

дядя Caша

02.04.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 30.03.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 22,9 млн грн (100% від визначеної суми)


ДС вы писали про компенсацию НДС агроэкспортерам, а можно поподробней , потому-что я нашел только вот такую информацию
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:50

Привет из Днепра-3

Спустя 37 минут, на 10.45 в сопровождении низких оборотов и доминирования cпроса цена доллара выросла на межбанке до 26,30/26,33 UAH/USD. «Сложно выделить группу наиболее активных покупателей – спрос со стороны «варягов» и наших банков. Танцуют все», - заметил наш гуру.

Дата: 03 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.33

Мелкий опт «неформал»

$ 26,12/26,20 UAH/USD
EUR 32,20-25/32,40-50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 апреля стартовали в условиях преобладания спроса в сопровождении низкой ликвидности.

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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:56

Re: Валютный рынок в контексте

На сухом пайке ,туристы могут на м/б выдохнутся .На ЧР наблюдается увеличение спреда ,занижают прием и завышают продажу,такой себе загончик.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:01

Re: Валютный рынок в контексте

Ну или ростишки дождались своего бенефиса.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:08

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.05 рост курса безналичного «американца» был пролонгирован - 26,32/26,34 UAH/USD, хотя и несколько замедлился. Не исключено, из-за нехватки гривневого инструмента.

Немного уйдя в сторону от генеральной линии обзора, напомним: согласно правилам торговли на межбанке, поступившая на счета «экспортная» СКВ сегодня может появиться на рынке лишь на следующий день. Поэтому отложенный из-за выходных на Западе 30-02-го приход СКВ на счета экспортеров проявит себя на межбанке лишь 04 апреля.

Дата: 03 апреля 2018 г. на 10.54

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,10/26,25 UAH/USD
€ 32,25/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,458 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
доминирования лишенного фанатизма спроса.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
03 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,12/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-4,0 коп., предложение прибавило 4,0-6,0 коп.); евро – 32,20/32,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 02 апреля спрос не изменился, предложение выросло на 2,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 03 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,12/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-4,0 коп., предложение прибавило 4,0-6,0 коп.); евро – 32,20/32,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 02 апреля спрос не изменился, предложение выросло на 2,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 03 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

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