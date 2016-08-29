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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4739474047414742

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:25

Привет из Днепра-5

К 11.22 котировки доллара на межбанке немного сузили спред с появлением на рынке системных игроков: 26,33/26,34 UAH/USD.

Дополуденное «зеленое» ралли, которое было приторможено после 11.12, сопровождалось признаками некоторого расширения на рынке гривневого ресурса. На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:40

Re: Валютный рынок в контексте

Кто то вчера предсказал рост. Лень искать кто. +1
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:40

  zzzzzz написав:дядя Caша

02.04.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 30.03.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 22,9 млн грн (100% від визначеної суми)


ДС вы писали про компенсацию НДС агроэкспортерам, а можно поподробней , потому-что я нашел только вот такую информацию


Спасибо.

Объем суммы компенсации НДС не удивил? По сравнению с февральскими миллиардами гривень? Это - слону дробина, на один зуб.

Ранее были утечки о двух миллиардах компенсации агросектору. Возможно, они размылись во времени, никак не отразившись на рынке гривневого ресурса и на межбанке.

US
дядя Caша
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