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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:25
Привет из Днепра-5
К 11.22 котировки доллара на межбанке немного сузили спред с появлением на рынке системных игроков: 26,33/26,34 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» ралли, которое было приторможено после 11.12, сопровождалось признаками некоторого расширения на рынке гривневого ресурса. На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
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дядя Caша
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:40
Кто то вчера предсказал рост. Лень искать кто. +1
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:40
zzzzzz написав:дядя Caша
02.04.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 30.03.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 22,9 млн грн (100% від визначеної суми)
ДС вы писали про компенсацию НДС агроэкспортерам, а можно поподробней , потому-что я нашел только вот такую информацию
Спасибо.Объем суммы компенсации НДС не удивил? По сравнению с февральскими миллиардами гривень? Это - слону дробина, на один зуб.
Ранее были утечки о двух миллиардах компенсации агросектору. Возможно, они размылись во времени, никак не отразившись на рынке гривневого ресурса и на межбанке.
US
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дядя Caша
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