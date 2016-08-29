|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:25
Привет из Днепра-5
К 11.22 котировки доллара на межбанке немного сузили спред с появлением на рынке системных игроков: 26,33/26,34 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» ралли, которое было приторможено после 11.12, сопровождалось признаками некоторого расширения на рынке гривневого ресурса. На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 62865
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3761 раз.
- Подякували: 7116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:40
Кто то вчера предсказал рост. Лень искать кто. +1
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5624
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:40
zzzzzz написав:дядя Caша
02.04.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 30.03.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 22,9 млн грн (100% від визначеної суми)
ДС вы писали про компенсацию НДС агроэкспортерам, а можно поподробней , потому-что я нашел только вот такую информацию
Спасибо.Объем суммы компенсации НДС не удивил? По сравнению с февральскими миллиардами гривень? Это - слону дробина, на один зуб.
Ранее были утечки о двух миллиардах компенсации агросектору. Возможно, они размылись во времени, никак не отразившись на рынке гривневого ресурса и на межбанке.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 62865
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3761 раз.
- Подякували: 7116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:50
Zebra написав:
Кто то вчера предсказал рост. Лень искать кто. +1
Энто был я писал что будет 15\30 .
PS На конец апреля выйдем на 27...
Востаннє редагувалось Den
в Вів 03 кві, 2018 10:56, всього редагувалось 2 разів.
-
Den
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 18.06.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:51
Zebra написав:
Кто то вчера предсказал рост. Лень искать кто. +1
Так це ще не ріст. Ми вийшли тільки на закриття п'ятниці.
Вчора, був маленький "демпінг"
Народ "шуганули" разок і дали можливість скупиться, комусь "більшому"
.
До чого це призведе, будемо слідкувать за оперативною обстановкою!
-
w_bufett
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 21.11.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:00
Привет из Днепра-6
Около 11.47 котировки «американца» пролонгировали рост, оказавшись в указанный час на отметке 26,34/26,36 UAH/USD.
Дата: 03 апреля 2018 г. на 11.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,16/26,35 UAH/USD
€ – 32,25/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,459 UAH/RUB
К 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении паузы в торговле на фоне действующих на моменте курсах: 26,15/26,25 UAH/USD, евро - 32,27/32,43 UAH/EUR.
По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. На этом фоне цены доллара и евро немного изменились: 26,12/26,25 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB. Ликвидность оставляет желать лучшего.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 62865
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3761 раз.
- Подякували: 7116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:22
..."о на маєш!"(с) - тільки сьогодні думав починати по-трохи таритись "нікому непотрібним", а замовлені в банку долярчики з депо, які на днях маю забирати, думав пролонгувати..... - а тут бац! знову розвернули!(чи розвели?)))
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 3773
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:36
На ЧР прием вырос на 8коп. продажа на 15-20коп.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1115
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:37
26.05-26.10/26.15-26.20
говорил покупайте по 26
нет - спорят
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11195
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 3081 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:47
Та оп чём речь?
Лето на носу.
27.2 не ждите.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 778
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11265
|1188123
|
|
|6130
|1299484
|
Вів 03 кві, 2018 10:00
ЛОБ
|
|38
|35297
|
реклама
|