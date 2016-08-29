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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47404741474247434744>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:25

Привет из Днепра-5

К 11.22 котировки доллара на межбанке немного сузили спред с появлением на рынке системных игроков: 26,33/26,34 UAH/USD.

Дополуденное «зеленое» ралли, которое было приторможено после 11.12, сопровождалось признаками некоторого расширения на рынке гривневого ресурса. На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:40

Re: Валютный рынок в контексте

Кто то вчера предсказал рост. Лень искать кто. +1
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:40

  zzzzzz написав:дядя Caша

02.04.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 30.03.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 22,9 млн грн (100% від визначеної суми)


ДС вы писали про компенсацию НДС агроэкспортерам, а можно поподробней , потому-что я нашел только вот такую информацию


Спасибо.

Объем суммы компенсации НДС не удивил? По сравнению с февральскими миллиардами гривень? Это - слону дробина, на один зуб.

Ранее были утечки о двух миллиардах компенсации агросектору. Возможно, они размылись во времени, никак не отразившись на рынке гривневого ресурса и на межбанке.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:50

  Zebra написав:Кто то вчера предсказал рост. Лень искать кто. +1
Энто был я писал что будет 15\30 .
PS На конец апреля выйдем на 27...
Востаннє редагувалось Den в Вів 03 кві, 2018 10:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:51

  Zebra написав:Кто то вчера предсказал рост. Лень искать кто. +1


Так це ще не ріст. Ми вийшли тільки на закриття п'ятниці.
Вчора, був маленький "демпінг" :wink:
Народ "шуганули" разок і дали можливість скупиться, комусь "більшому" :shock: .
До чого це призведе, будемо слідкувать за оперативною обстановкою!
w_bufett
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:00

Привет из Днепра-6

Около 11.47 котировки «американца» пролонгировали рост, оказавшись в указанный час на отметке 26,34/26,36 UAH/USD.

Дата: 03 апреля 2018 г. на 11.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,16/26,35 UAH/USD
€ – 32,25/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,459 UAH/RUB

К 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении паузы в торговле на фоне действующих на моменте курсах: 26,15/26,25 UAH/USD, евро - 32,27/32,43 UAH/EUR.

По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. На этом фоне цены доллара и евро немного изменились: 26,12/26,25 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB. Ликвидность оставляет желать лучшего.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:22

Re: Валютный рынок в контексте

..."о на маєш!"(с) - тільки сьогодні думав починати по-трохи таритись "нікому непотрібним", а замовлені в банку долярчики з депо, які на днях маю забирати, думав пролонгувати..... - а тут бац! знову розвернули!(чи розвели?)))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:36

Re: Валютный рынок в контексте

На ЧР прием вырос на 8коп. продажа на 15-20коп.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:37

26.05-26.10/26.15-26.20

говорил покупайте по 26
нет - спорят :(
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:47

Re: Валютный рынок в контексте

Та оп чём речь?
Лето на носу.
27.2 не ждите.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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