Додано: Вів 03 кві, 2018 12:31

Привет из Днепра-8



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 43 807,1 млн. грн. к отметке 42 670,0 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро вторника масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.



Меж тем, довольно рано (около 10.06 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно повысились, оказавшись на отметке 26,25/26,30 UAH/USD.



Спустя 37 минут, на 10.47 в сопровождении низких оборотов и доминирования cпроса цена доллара выросла на межбанке до 26,30/26,33 UAH/USD. «Сложно выделить группу наиболее активных покупателей – спрос со стороны «варягов» и наших банков. Танцуют все», - заметил наш гуру.



По состоянию на 11.05 рост курса безналичного «американца» был пролонгирован - 26,32/26,34 UAH/USD, хотя и несколько замедлился. Не исключено, из-за нехватки гривневого инструмента.



Немного уйдя в сторону от генеральной линии обзора, напомним: согласно правилам торговли на межбанке, поступившая на счета «экспортная» СКВ сегодня может появиться на рынке лишь на следующий день. Поэтому отложенный из-за выходных на Западе 30-02-го приход СКВ на счета экспортеров проявит себя на межбанке лишь 04 апреля.



К 11.22 котировки доллара на межбанке немного сузили спред с появлением на рынке системных игроков: 26,33/26,34 UAH/USD.



Дополуденное «зеленое» ралли, которое было приторможено после 11.12, сопровождалось признаками некоторого расширения на рынке гривневого ресурса. На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.47 котировки «американца» пролонгировали рост, оказавшись в указанный час на отметке 26,34/26,36 UAH/USD.



На 12.35 котировки безналичного доллара, сопровождаясь равновесием покупок и продаж, не оставили уровень 26,34/26,36 UAH/USD. Судя по всему, установившийся баланс делал присутствие регулятора на рынке излишним.



Наконец, около 13.05 Киева в сопровождении не покинувших отметку 26,34/26,36 UAH/USD долларовых цен, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 апреля с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 31,90/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 02 апреля по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 02 апреля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2305, повысившись до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2321 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

03 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,12/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-4,0 коп., предложение прибавило 4,0-6,0 коп.); евро – 32,20/32,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 02 апреля спрос не изменился, предложение выросло на 2,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 03 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,12/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-4,0 коп., предложение прибавило 4,0-6,0 коп.); евро – 32,20/32,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 02 апреля спрос не изменился, предложение выросло на 2,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 03 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении паузы в торговле на фоне действующих на моменте курсах: 26,15/26,25 UAH/USD, евро - 32,27/32,43 UAH/EUR.



По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. На этом фоне цены доллара и евро немного изменились: 26,12/26,25 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB. Ликвидность оставляет желать лучшего.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно выросли: 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,10/26,20 UAH/USD, евро – 32,20/32,41 UAH/EUR, рубль 0,449/0,456 UAH/RUB, Киев опт 26,10/26,20 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,10/26,20 UAH/USD, евро (опт) 32,20-30/32,40-50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20-25/32,40-50 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,05/26,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,450 RUB/USD, Одесса – опт 26,13/26,23 UAH/USD, розница – 26,08/26,28 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,25 UAH/USD; евро – 32,25/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,456 RUB/USD.



На рынок безналичного доллара во вторник вернулись «зеленые быки», привлеченные двухдневным снижением курса «американца» (с 29 марта средневзвешенный его курс упал с уровня 26,5435 к отметке 26,1610 UAH/USD). Натурально, эти низы небезуспешно попытались выкупить. На стороне «бычьего» тренда рынка безналичного «американца» бы календарь и католическая Пасха. Из-за затянувшихся выходных на Западе, наши экспортеры были лишены притока экспортной выручки из-за рубежа. Последняя, как мы сообщили выше, упав на счета наших субъектов внешнеторговой деятельности, может появиться на межбанке лишь на следующий день, скажем, 04-го.



Эти два фактора стали основными причинами вторничного роста курса доллара на межбанке, вослед за которым вверх потянулся и наличный доллар. Справедливости ради стоит отметить, что «бычьего» энтузиазма у наличной СКВ было заметно меньше, и рост наличная «зелень» большей частью совершала лишь «из вежливости». Идя навстречу своим впечатлившихся отскоком «зеленого» безнала клиентам.



Появление в среду на валютном межбанке отложенного с 30-02-го предложения СКВ из-за границы должно восполнить дефицит доллара. Не исключено, это станет поводом активизировать свои покупки украинскими дочками западных банков в рамках начала сезона репатриации дивидендов. Во вторник, со слов непосредственных участников торгов, «варяги» на межбанке не выделялись агрессивностью покупок СКВ, ее приобретали по сути, все субъекты рынка. Это дает основание ожидать активизации нерезидентов на следующих торгах или в четверг. Оппонировать вероятному росту спроса на доллар со стороны «варягов» будет, как мы указали выше, выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно реализовать на межбанке.



Думаю, не стоит сильно рассчитывать на резкую смену тренда на ближайшей сессии межбанка, основываясь на отложенном за длинные выходные Запада предложении СКВ.



Экспортеры наверняка постараются превентивно поднять действующие цены рынка и лишь затем начнут свои продажи доллара. Так что, пока с уверенностью можно говорить лишь о заметном росте ликвидности на ближайшей сессии межбанка и вероятном замедлении установившегося 03-го «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала.

Последнее, думаю, вполне возможно из-за отсутствия сведений о намеченной масштабной (в несколько миллиардов) компенсации НДС Казначейством в ближайшее время. Так что гривневая диета также понизит энтузиазм «зеленых быков» межбанка в эту среду.



US