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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4741474247434744

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:48

  козак написав:Vitalych-new
ИМХО:
1. Либерализация формального?
2. Население, которому валюта на надцатом месте?
3. Поступления от гастарбайтеров?
4. Кладбищенское настроение у части бизнеса?
5. Переток в другую сторону?


если честно, то я кроме Пасхи причины для налика ниже МБ не вижу. Если это так, то это временно. Хотя прошлым летом некоторое время такая тенденция продержалась уже
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:24

  Captain Obvious написав:
  w_bufett написав:
  Captain Obvious написав:Та оп чём речь?
Лето на носу.
27.2 не ждите.


Якщо Ви не чекаєте... Значить щось тут "нечисте"
Де "собака" закопана на 27 чи 28? :wink:
Ми ж обидва розуміємо...


Не вопрос, когда-то увидим и 30, и 50.
Но потом.


Так я і не чекаю 40 чи 50. Я більш скромний...
Я розумію, що при таких курсах економіка завернеться "мідним тазіком" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:35

Re: Валютный рынок в контексте

  w_bufett написав:Так я і не чекаю 40 чи 50. Я більш скромний...
Я розумію, що при таких курсах економіка завернеться "мідним тазіком" :shock:

Курс зависит от состояния экономики или экономика от курса?
З.ы. В каком состоянии экономика сейчас?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:38

Re: Валютный рынок в контексте

  козак написав:Курс зависит от состояния экономики или экономика от курса?

Курс зависит от состояния экономики И экономика от курса.
Система с обратной связью (замкнутый круг).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:01

Сибарит Моя косноязычность ... :(
Экономика должна делать курс. Адекватность (либо условиям, либо задачам) курса в помощь экономике (курс - один из инструментов достижения поставленных целей). Изменится задача, должен измениться и инструмент (курс). Но не он один.
Курс "от балды" не в состоянии улучшить состояние экономики (лишь случайно).
Это я к тому, что мнение "курс 40-50 убьет экономику Украины" недопустимо экстраполировать в "при курсе 5 расцветем". Да и вообще это мнение - это как "в аварии виноват столб на обочине, а не скорость 260 км/ч по гололеду".
Собака и хвост - система. Но не хвост виляет собакой. И хвост набекрень, при прямолинейном движении, это помеха. А тут даже не собака-хвост (экономика-курс), а дебаты о нюансах купирования с прицелом, если что, пришить.
Как-то так. :oops:
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:10

Найбільше відшкодування ПДВ у березні отримали 5 компаній

zzzzzz
Доброго дня Вам.

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Відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у березні 2018 року склало 10, 096 млрд грн, з яких 3,17 млрд грн повернуто 5 великим компаніям – «Арселор Міттал Кривий Ріг», ММК ім. Ілліча, «Запоріжсталь», «Кернел-Трейд» та «Азовсталь», повідомляє Stockworld із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Так, «Арселор Міттал Кривий Ріг» у березні відшкодовано 1 303,493 млрд грн, ММК ім. Ілліча – 675,322 млн грн, «Запоріжсталь» – 419,565 млн грн, «Кернел-Трейд» – 402,298 млн грн, «Азовсталь» – 378,439 млн грн.
Водночас, загальний обсяг відшкодування ПДВ в березні склав 10,096 млрд гривень.

Найбільші суми відшкодування було виплачено платникам податків Києва – 3,5 млрд гривень, Дніпропетровській області – 2,4 млрд гривень, Запорізької області – 1,9 мрлд гривень і Харківській області – 445,967 млн гривень. 1 квітня 2017 Міністерство фінансів запустило електронний реєстр заяв на відшкодування податку на додану вартість в тестовому режимі.
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swodnix
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:16

Re: Валютный рынок в контексте

Киев 10/15 снижаемся ,вопреки приподнятому межбанку ,видать на опережение .Кто сливал сегодня или откупал?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:22

  Перес де Куэльяр написав:Киев 10/15 снижаемся ,вопреки приподнятому межбанку ,видать на опережение .Кто сливал сегодня или откупал?


Миколаїв - 10-12/16-18

Стоп - реверс добре підмітили.
------------------------
Перес де Куэльяр
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:53

Видать подумали ,кому ж впарить по 26.25.По заявкам начали переворачиваться.
----------------------------------------
swodnix
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