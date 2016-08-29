если честно, то я кроме Пасхи причины для налика ниже МБ не вижу. Если это так, то это временно. Хотя прошлым летом некоторое время такая тенденция продержалась уже
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:48
если честно, то я кроме Пасхи причины для налика ниже МБ не вижу. Если это так, то это временно. Хотя прошлым летом некоторое время такая тенденция продержалась уже
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:24
Так я і не чекаю 40 чи 50. Я більш скромний...
Я розумію, що при таких курсах економіка завернеться "мідним тазіком"
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:35
Re: Валютный рынок в контексте
Курс зависит от состояния экономики или экономика от курса?
З.ы. В каком состоянии экономика сейчас?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:38
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:01
Сибарит Моя косноязычность ...
Экономика должна делать курс. Адекватность (либо условиям, либо задачам) курса в помощь экономике (курс - один из инструментов достижения поставленных целей). Изменится задача, должен измениться и инструмент (курс). Но не он один.
Курс "от балды" не в состоянии улучшить состояние экономики (лишь случайно).
Это я к тому, что мнение "курс 40-50 убьет экономику Украины" недопустимо экстраполировать в "при курсе 5 расцветем". Да и вообще это мнение - это как "в аварии виноват столб на обочине, а не скорость 260 км/ч по гололеду".
Собака и хвост - система. Но не хвост виляет собакой. И хвост набекрень, при прямолинейном движении, это помеха. А тут даже не собака-хвост (экономика-курс), а дебаты о нюансах купирования с прицелом, если что, пришить.
Как-то так.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:10
Найбільше відшкодування ПДВ у березні отримали 5 компаній
zzzzzz
Доброго дня Вам.
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Відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у березні 2018 року склало 10, 096 млрд грн, з яких 3,17 млрд грн повернуто 5 великим компаніям – «Арселор Міттал Кривий Ріг», ММК ім. Ілліча, «Запоріжсталь», «Кернел-Трейд» та «Азовсталь», повідомляє Stockworld із посиланням на дані Державної казначейської служби.
Так, «Арселор Міттал Кривий Ріг» у березні відшкодовано 1 303,493 млрд грн, ММК ім. Ілліча – 675,322 млн грн, «Запоріжсталь» – 419,565 млн грн, «Кернел-Трейд» – 402,298 млн грн, «Азовсталь» – 378,439 млн грн.
Водночас, загальний обсяг відшкодування ПДВ в березні склав 10,096 млрд гривень.
Найбільші суми відшкодування було виплачено платникам податків Києва – 3,5 млрд гривень, Дніпропетровській області – 2,4 млрд гривень, Запорізької області – 1,9 мрлд гривень і Харківській області – 445,967 млн гривень. 1 квітня 2017 Міністерство фінансів запустило електронний реєстр заяв на відшкодування податку на додану вартість в тестовому режимі.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:16
Re: Валютный рынок в контексте
Киев 10/15 снижаемся ,вопреки приподнятому межбанку ,видать на опережение .Кто сливал сегодня или откупал?
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:22
Миколаїв - 10-12/16-18
Стоп - реверс добре підмітили.
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Перес де Куэльяр
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:53
Видать подумали ,кому ж впарить по 26.25.По заявкам начали переворачиваться.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:28
Re: Валютный рынок в контексте
Бюджет потихоньку, с таким курсом, загибается, экономика со ставкой 17% тоже,зато кто-то в овгз зашёл нормально под 17%. Обвал гривны будет резкий и неожиданный.имхо
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:28
Re: Валютный рынок в контексте
Интересовался вечным до обеда. На продажу диапазон /.28-33, стабильности нет.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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