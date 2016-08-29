Додано: Вів 03 кві, 2018 14:01

Моя косноязычность ...Экономика должна делать курс. Адекватность (либо условиям, либо задачам) курса в помощь экономике (курс - один из инструментов достижения поставленных целей). Изменится задача, должен измениться и инструмент (курс). Но не он один.Курс "от балды" не в состоянии улучшить состояние экономики (лишь случайно).Это я к тому, что мнение "курс 40-50 убьет экономику Украины" недопустимо экстраполировать в "при курсе 5 расцветем". Да и вообще это мнение - это как "в аварии виноват столб на обочине, а не скорость 260 км/ч по гололеду".Собака и хвост - система. Но не хвост виляет собакой. И хвост набекрень, при прямолинейном движении, это помеха. А тут даже не собака-хвост (экономика-курс), а дебаты о нюансах купирования с прицелом, если что, пришить.Как-то так.