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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4743474447454746>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 749
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
473
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:53

Re: Валютный рынок в контексте

Вчера не успел запостить Херсон 26,08 на отдачу узел немного.

Отправлено с моего Mi Note 2 через Tapatalk
portoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:55

Re: Валютный рынок в контексте

  Fan написав:зато кто-то в овгз зашёл нормально под 17%.

Еще не вечер.
"Они прочли лекцию насчет трезвости, но выручили такие гроши, что даже на выпивку не хватило."(с)
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:57

  Fan написав:https://biz.nv.ua/economics/hosbjudzhet ... 61783.html Бюджет потихоньку, с таким курсом, загибается, экономика со ставкой 17% тоже,зато кто-то в овгз зашёл нормально под 17%. Обвал гривны будет резкий и неожиданный.имхо

40% поступлений в бюджет привязаны к курсу и зависят от девальвационно- инфляционных процессов .Когда курс гривны укрепляется есть недовыполнением и сокращанием поступлений.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 03 кві, 2018 15:30, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:00

  odessit2007 написав:26.05-26.10/26.15-26.20

говорил покупайте по 26
нет - спорят :(

А вчера была продажа по 26?

На сколько сегодня выросли?

По заявкам все хотят гривну,а не 27! :lol:

Почему налик меньше МБ?
Всё очень просто,население и мелкий бизнес поставщик валюты,а не пылесос.Не спорю,есть категория,которая покупает всегда и по чём дают,но нетто продаж больше.Сами догадаетесь в каком состоянии бюджеты домохозяйств и мелкого бизнеса, завязанного на наличку или растолковывать 2+2?

Минус 1000,кто купил по 27,а теперь вангует каждый день ракету. :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:03

Трамп добьет глобальную экономику

https://www.minprom.ua/digest/242985.html
Я ВЕРЮ В ЧЕСТНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
И В НЕПОДКУПНОСТЬ ПОСТОВЫХ, В ЗАБОТУ БАНКОВ О КЛИЕНТАХ, В РУСАЛОК ВЕРЮ, В ДОМОВЫХ...
RYTIS
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:15

  Перес де Куэльяр написав:Киев 10/15 снижаемся ,вопреки приподнятому межбанку ,видать на опережение .Кто сливал сегодня или откупал?


Чекаємо 5-го числа. Посміхаємося і "машем" до 13...
Будуть крутить кіно! Зелені танки на Берлін! 8)
w_bufett
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:17


да всё будет проще - упадёт дойчебанк и миру настанет деривативная жoпa...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:19

  Перес де Куэльяр написав:Киев 10/15 снижаемся ,вопреки приподнятому межбанку ,видать на опережение .Кто сливал сегодня или откупал?

Есть такие (слив).
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
костас
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:34

  костас написав:
  Перес де Куэльяр написав:Киев 10/15 снижаемся ,вопреки приподнятому межбанку ,видать на опережение .Кто сливал сегодня или откупал?

Есть такие (слив).
Ближе к концу недели прием будут снижать ,а спроса сильного не будет на наличке.Ожидаете /00 ?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:43

Перес де Куэльяр
Доллар по 34 гривны: экономист сказал, когда произойдет подорожание
http://www.unn.com.ua/ru/news/1723431-d ... ozhchannya
i-botanik
 
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