Вчера не успел запостить Херсон 26,08 на отдачу узел немного.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:53
Re: Валютный рынок в контексте
Вчера не успел запостить Херсон 26,08 на отдачу узел немного.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:55
Re: Валютный рынок в контексте
Еще не вечер.
"Они прочли лекцию насчет трезвости, но выручили такие гроши, что даже на выпивку не хватило."(с)
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:57
40% поступлений в бюджет привязаны к курсу и зависят от девальвационно- инфляционных процессов .Когда курс гривны укрепляется есть недовыполнением и сокращанием поступлений.
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 03 кві, 2018 15:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:00
А вчера была продажа по 26?
На сколько сегодня выросли?
По заявкам все хотят гривну,а не 27!
Почему налик меньше МБ?
Всё очень просто,население и мелкий бизнес поставщик валюты,а не пылесос.Не спорю,есть категория,которая покупает всегда и по чём дают,но нетто продаж больше.Сами догадаетесь в каком состоянии бюджеты домохозяйств и мелкого бизнеса, завязанного на наличку или растолковывать 2+2?
Минус 1000,кто купил по 27,а теперь вангует каждый день ракету.
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:03
Трамп добьет глобальную экономику
Я ВЕРЮ В ЧЕСТНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
И В НЕПОДКУПНОСТЬ ПОСТОВЫХ, В ЗАБОТУ БАНКОВ О КЛИЕНТАХ, В РУСАЛОК ВЕРЮ, В ДОМОВЫХ...
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:15
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:17
да всё будет проще - упадёт дойчебанк и миру настанет деривативная жoпa...
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:19
Есть такие (слив).
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:34
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:43
Перес де Куэльяр
Доллар по 34 гривны: экономист сказал, когда произойдет подорожание
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