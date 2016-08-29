Додано: Вів 03 кві, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,60 коп., на торгах вторника понизился на 16,86 коп., оказавшись на уровне 26,3296 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 03 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене до 26,25/26,30, а спустя 35 минут, сохранив «бычий» тренд, оказался на цифре 26,30/26,33 UAH/USD.

Эта динамика сохранилась в дальнейшем – по состоянию на 11.10 курс «американца» на межбанке, немного снизив темп роста, был уже на цифре 26,32/26,34, а к 11.34, сузив спред, оказался на отметке 26,33/26,34 UAH/USD.



Блиц-анализ участников рынка, игравших на повышение, позволил в это время сделать вывод: нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов, не выделялись особой активностью, доллар одинаково пытались приобрести и наши банки и украинские «дочки» «варягов».



Меж тем, к 11.47 доллар уже вырос к 26,34/26,36 UAH/USD, по сути с этого момента прекратив рост. Эти цены оставались действующими в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения до 15.20 Киева, когда уже на опустевшем межбанке СКВ единичными продажами понизили вначале к 26,32/26,35, а спустя час, до 26,30/26,33 UAH/USD, продолжая динамичное снижение на опустевшем межбанке до самого финиша торгов.



На цифре 26,25/26,29 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 03 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3296 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,19% с 28,0672 UAH/USD до 26,3296 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 03 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.17 Киева - 15,005/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, пасхальные выходные закончились, и импортеры могли приобретать СКВ, цена которой, к тому же на торгах 30 марта-02 апреля понизилась для перечисления партнерам за рубеж.



Во-вторых, «технология» (правила) торгов межбанка предусматривает появление на рынке перечисленной из-за рубежа СКВ на счета экспортеров лишь на следующий день. Это значит, что упавшие на счета наших резидентов доллары могут появиться на межбанке лишь в среду, не раньше. Меж тем, длинные выходные создали дефицит СКВ на межбанке.



В-третьих, свою посильную лепту в рост курса доллара 03-го внесли нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Напомним: с 01 апреля «варягам» увеличена «порция» возможного перечисления СКВ на родину до $7 млн.



Сдерживали рост курса доллара на межбанке признаки проблем с гривневой ликвидностью, на что указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 807,1 млн. грн. к отметке 42 670,0 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 апреля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынок пришли импортеры, у которых появилась возможность перечислять купленную СКВ партнерам за рубеж.



Во-вторых, несколько выросла активность нерезидентов.



В-третьих, тема «синдрома понедельника» (в дебюте недели ликвидность редко радует игроков) по известным причинам снята с повестки дня.





Дата: 03 апреля 2018 г. 17.45



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,05/26,15 UAH/USD (с утра – 26,12/26,22 UAH/USD, к обеду - 26,20/26,30 UAH/USD)

€ – 32,15/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,50 UAH/EUR, к обеду - 32,35/32,55 UAH/EUR)

RUB – 0,445/0,455 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к обеду - 0,450/0,460 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ощутимой поддержки повышениями действующей цены. Рост был необходим из-за «бычьего» тренда рынка доллара на межбанке, оказавший влияние на настроения клиентов «налички».



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют заметно выросли: 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось снова прибегнуть к ценовому дисконтированию из-за перемен в настроениях клиентов и нехватке гривни.



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в оптовом сегменте рынка Днепра на «хорошем» уровне, констатировав их рост, аккурат, на «твердую четверку», лучше, чем в понедельник.





Дата: 03 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,10/26,20 UAH/USD (с утра 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню 26,15/26,25 UAH/USD)

€ 32,25/32,32 UAH/EUR (с утра 32,20-25/32,40-50 UAH/EUR, к полудню 32,27/32,43 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 апреля стартовали в условиях преобладания спроса в сопровождении низкой ликвидности.



До полудня преобладание клиентских бидов сохранилось, заставляя столичных дилеров повышать действующие цены ради равновесия покупок и продаж. Одновременно с этим местные валютчики констатировали затухание торговой активности.



К 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении паузы в торговле на фоне действующих на моменте курсах: 26,15/25 UAH/USD, евро - 32,27/32,43 UAH/EUR.



Максимальные «наборы» СКВ в столице достигали отметки 26,17 UAH/USD к обеду.



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась снижением цен.



Думаю, последнее отчасти стало следствием предфинишного обвала текущих цен безналичного доллара в сопровождении уже мизерной ликвидности.



Обороты, заслужив по итогам вторника «четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 03 апреля 2018 г.



17.36 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,05/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,12/26,25 UAH/USD)

€ – 32,25/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,60 UAH/EUR)

RUB – 0,448/0,454 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,456 UAH/RUB, к полудню 0,450/0,456 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

доминирования лишенного фанатизма спроса.



В период до полудня настроение на рынке города изменялось в направлении установления баланса спрос/предложение, сопровождаясь незначительным повышением действующих цен.



По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и установлении равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. На этом фоне цены доллара и евро немного изменились: 26,12/26,25 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB. Ликвидность оставляет желать лучшего.



После обеда на запорожском наличном рынке произошла смена тренда – клиенты стали более охотно «сдавать валюту», вынуждая здешних дилеров реагировать дисконтированием цен. Этот проект принес результат: по итогам вторника в Запорожье равновесие покупок и продаж на фоне выросшей ликвидности, заслужившей «твердую четверку».



Дата: 03 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,05/26,20 UAH/USD (с утра - 26,11/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,20 UAH/USD)

€ – 32,11/32,41 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,41 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,60 UAH/EUR)

RUB 0,449/0,457 UAH/RUB (с утра - 0,449/0,456 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,450 UAH/RUB)



US

